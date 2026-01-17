Un escenario circular con el público alrededor: el Café Berlín lleva el formato de moda en los grandes eventos a los conciertos en sala

Llevamos ya un tiempo viendo cómo la histórica disposición de los conciertos, la conformada por un escenario elevado al fondo del recinto y el público mirando hacia él de manera frontal y en contrapicado, con los músicos y el sonido situados en el mismo plano, está cada vez más en entredicho. Artistas gigantes como U2 o The Rolling Stones son habituales de los escenarios circulares, por ejemplo, los que se sitúan en medio de la pista (o del campo en un estadio de grandes dimensiones) y permiten ver sus actuaciones desde un entorno de 360 grados. Los últimos shows de Ed Sheeran o Radiohead en Madrid también tuvieron ese formato. El mismo que, a pequeña escala, en clubes y salas de todo el planeta, han venido desplegando las sesiones de electrónica conocidas como Boiler Room, que tanto se han popularizado en las redes sociales.

El Café Berlín y SON Estrella Galicia han decidido ahora experimentar con un formato similar en un ciclo de conciertos que acogerá esta emblemática sala situada a pocos pasos de la Plaza de Santo Domingo. Bajo el nombre de Café Berlín 360º, el programa sitúa el escenario en el centro de la sala y sin tarima, a la misma altura que los espectadores que asisten al concierto, replanteando así la relación entre artistas y público.

Una imagen del Café Berlín durante la actuación de Chico Blanco. / @patrymartinphoto

En esta nueva configuración, el público rodea por completo a los músicos, lo que obliga a estos a repensar su escenografía, el sonido, sus movimientos e incluso su discurso y su forma de dirigirse a quienes han ido a verles. Todo sucede a pocos metros, en un cara a cara que transforma el concierto en una experiencia diferente: si el de los músicos subidos a un escenario al fondo tenía bastante de teatral, un formato como este, a pocos centímetros de un artista más proclive a interactuar con su audiencia, tendría más que ver con la performance.

Para 'Pato' Almada, copropietario del Berlín con Leandro Cersosimo, se trata precisamente de eso: de "intentar que la música, que muchas veces está lejos, esté cerca. El escenario pasa a ser el centro y la gente pasa a estar en el escenario, que creemos que es algo que al público le gusta". Almada cree que las condiciones del local, uno de los pocos en la capital que tiene forma de anfiteatro con una pista de baile casi circular, es perfecta para la nueva propuesta. "Esa geometría nos favorece mucho", dice, y añade que, igual que el Berlín ha sido "vanguardista" planteando desde hace años una programación de dos conciertos de diferentes géneros cada día, también lo tiene que ser con esta nueva forma de disfrutar algunos de ellos. "Las cosas están cambiando y nosotros queremos estar cerca del cambio, ser innovadores".

Filosofía experimental

Una disposición y un escenario nuevos, con su punto de riesgo, han animado a los organizadores a hacer una programación con el mismo espíritu: el de reunir a artistas que no entran en los cánones más habituales y que pueden desplegar unos formatos aptos para el pequeño escenario del que disponen. Serán en su mayor parte músicos de electrónica pero haciendo lives: es decir, conciertos, no sesiones de DJ, que ya son habituales en las noches del Berlín en su formato tradicional. Pero no solo. Se esperan músicos con guitarras, grupos de pocos miembros.... Más difícil será ver una batería en medio de la pista, pero nada está descartado por ahora. La experimentación es parte inseparable de este ciclo.

"Queremos mostrar el Berlín desde un punto de vista artístico y logístico diferente. Con una programación inédita hasta ahora para este espacio y enseñando lo que SON Estrella Galicia busca para el futuro: una nueva formar de programar dándole un protagonismo brutal a las salas, que es hacia donde queremos mirar", señala David Pedrouzo, programador del ciclo propuesto por la cervecera gallega, que insiste en reivindicar el valor de estos espacios más pequeños, los que realmente mantienen vivo el tejido musical durante todo el año, frente a los macroventos puntuales como los de grandes recintos y festivales.

Marie Davidson y Juana Molina

La puesta de largo de Café Berlín 360º tuvo lugar este pasado miércoles con la actuación de Chico Blanco y su bien medido cóctel de trap, house y techno. Verle entonar su particular versión del Cadillac solitario de Loquillo, con su voz trapera envuelta en una lluvia de beats y elementos sintéticos mientras el público le acompañaba, rodeándole, en unas letras conocidas por todos, ilustraba bien el espíritu de la nueva propuesta. Pero la verdadera carta de presentación llega con las primeras confirmaciones de una programación que apunta alto y mira bastante lejos. La franco-canadiense Marie Davidson y la argentina Juana Molina serán las primeras artistas en adaptar su directo a esta disposición circular, inaugurando una serie de conciertos que se extenderán a lo largo de todo el año.

En los conciertos de este nuevo ciclo, el público está a apenas unos centímetros del artista. / @patrymartinphoto

Marie Davidson actuará el viernes 17 de abril y lo hará con un nuevo disco bajo el brazo, City of Clowns (2025), que dirige su mirada crítica hacia las grandes tecnológicas. Nacida en Montreal, Davidson es una figura singular en la electrónica contemporánea con su combinado de spoken word, ironía política y una fuerte pulsión bailable. Los días 21 y 22 de abril será en cambio el turno de Juana Molina, que ofrecerá dos noches consecutivas en el Café Berlín. Considerada una figura clave del pop experimental latinoamericano, Molina ha construido una carrera absolutamente original que transita entre la canción de autor, la vanguardia sonora y la investigación rítmica. En Madrid presentará DOGA (2025), un nuevo álbum que vuelve a desbordar los límites de pop y que en este formato circular encontrará un aliado natural para desplegar sus capas de loops, texturas y narrativas fragmentadas.

Estas dos artistas no serán las únicas: desde la organización avanzan que habrá nuevos anuncios en las próximas semanas. Café Berlín 360º, dicen sus organizadores, quiere ser casi un laboratorio de ideas, hacer del directo un ritual menos previsible. Y en una ciudad con una oferta musical desmesurada, contar con una propuesta que no solo ofrece nombres importantes, sino también un planteamiento distinto, tiene bastante de soplo de aire fresco.