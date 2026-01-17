Así se entrena a los futuros emprendedores antes de salir al mercado laboral: la Fundación Margarita Salas inicia un importante curso en Madrid

Lucía Viñuela, hija de Margarita Salas, la científica asturiana más importante de la historia, afirmó este martes que su madre "estaba comprometida a llegar a alumnos como vosotros". Viñuela, presidenta de la Fundación Margarita Salas, institución dedicada a mantener vivo el legado de la bioquímica, se dirigía así a los 16 alumnos del proyecto CREA+.

CREA+ es un nuevo laboratorio de emprendimiento dirigido a jóvenes estudiantes de Formación Profesional y Grados Universitarios de ámbitos científico-técnicos (STEAM), que engloban disciplinas como Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.

El programa está desarrollado por la Fundación Margarita Salas en colaboración con TeamLabs, laboratorio de aprendizaje vinculado a la Universidad de Mondragón. Se celebra en Madrid, tiene una duración de tres meses y busca capacitar a los estudiantes para afrontar los retos del mercado laboral.

Los alumnos tuvieron esta semana su primera sesión presencial en la sede de TeamLabs, situada en la plaza de San Martín, en pleno centro de la capital.

El curso gira en torno a un reto vinculado a la sostenibilidad, centrado en la gestión del residuo textil. Los estudiantes deberán idear soluciones innovadoras y presentar sus propios proyectos para reducir este tipo de residuos, considerados ya la segunda fuente de contaminación más nociva del mundo, solo por detrás del petróleo.

Divididos en grupos de cuatro personas, los participantes deben encontrar la mejor manera de gestionar estos residuos, siempre aplicándolo a su entorno cercano.

Un momento del inicio del curso / LNE

Vocaciones emprendedoras desde la universidad y la FP

"Quiero emprender en el sector privado y, muchas veces, en la universidad escasea este enfoque", asegura Natalia López, madrileña de 21 años y estudiante de Ingeniería Biomédica en la Universidad Carlos III de Madrid. "Salvo en las prácticas, no solemos tener este tipo de experiencias", añade.

En la misma línea se expresa Sergio Madrid, de 21 años, estudiante de Ciencia de Datos en la Universidad de Murcia: "Me interesa mucho el emprendimiento, pero en la carrera no está muy presente. Hay algunas iniciativas, pero no es lo habitual". Su objetivo profesional pasa por incorporarse a la empresa privada, donde cree que esta formación puede marcar la diferencia.

"Este tipo de proyectos te obliga a pensar y a resolver problemas reales", señala Bryan Tandea, madrileño de 19 años que estudia Mantenimiento Aeromecánico en Formación Profesional. "No todo es teoría; aquí trabajamos situaciones que luego pueden darse en el trabajo", explica.

Por su parte, Laura Barroso, de 22 años, estudiante de Ingeniería Biomédica en la Universidad Carlos III, destaca el trabajo en equipo: "Me parece una forma muy interesante de aprender, distinta a la universidad tradicional. Trabajar en grupo es clave para el futuro profesional, especialmente en laboratorios o empresas tecnológicas".

"Emprender puede ser importante más adelante, aunque ahora esté estudiando", comenta Mario Díaz, de 20 años, alumno de Automoción Industrial en Formación Profesional en un centro de Madrid. "Esta experiencia te hace pensar en el futuro y en otras posibilidades", señala, ya que su intención es cursar posteriormente Ingeniería Mecánica.

Formación más allá de lo técnico

Isabel Molina, directora de Educación y Divulgación de la Fundación Margarita Salas, explicó las claves del curso: "Queremos que los estudiantes no solo adquieran conocimientos técnicos, sino que desarrollen competencias clave para su futuro profesional, como el trabajo en equipo, la creatividad, la resolución de problemas complejos y la conexión con el ecosistema de innovación".

Por su parte, Paloma Moruno, directora de Innovación Educativa en TeamLabs, subrayó que el reto de los residuos textiles tiene una doble vertiente: por un lado, la sostenibilidad; por otro, "la enorme oportunidad económica que existe en ese sector". Para Lucía Viñuela, la puesta en marcha de estos cursos es "una gran noticia para la Fundación y una gran oportunidad para los alumnos".

El curso comenzó bajo la tutela de Humberto Matas, director de Innovación, quien planteó varios ejercicios prácticos. En uno de ellos, los alumnos debían atarse con cuerdas y desatarse sin deshacer los nudos. "Muchas veces la clave está en resolver retos sencillos que pueden desesperar. Puedo ser un ingeniero reputado y no poder con una cuerda. Emprender también es eso", les explicó.