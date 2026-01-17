Una empresa madrileña lanza una innovadora plataforma de teleasistencia para diabéticos

Una empresa de Madrid ha presentado la primera plataforma que combina teleasistencia humana y virtual para apoyar a las personas con diabetes. Esta enfermedad afecta a un 14% de la población adulta en España, lo que se traduce en 5,1 millones de personas, de las cuales un 38% aún no han sido diagnosticadas.

La plataforma, llamada Insulcoach, ofrece teleconsultas con educadores especializados en diabetes, un chat asíncrono y recursos personalizados para ayudar a los usuarios a comprender mejor su condición. Según los creadores de la herramienta, su objetivo es facilitar el día a día de los diabéticos mediante el acceso a información y soporte especializado.

El Dr. Fernando Gómez Peralta, coordinador del Área de Diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y jefe de la Unidad de Endocrinología del Hospital General de Segovia, explicó que tener diabetes altera por completo la rutina diaria de muchas personas, generando ansiedad sobre si están gestionando correctamente su enfermedad. Con Insulcoach, los usuarios pueden recibir "información especializada, consejos y consultas en cualquier momento", sumando así apoyo al control diario de la insulina.

La plataforma cuenta con un sistema inteligente que organiza rutinas personalizadas, brindando mayor tranquilidad a los usuarios. Además, un equipo de profesionales de diversas disciplinas ofrece orientación para ayudarles a tomar decisiones informadas sobre su salud.

El funcionamiento de Insulcoach comienza con una sesión en línea en la que los especialistas analizan la situación particular del usuario. A partir de ahí, se puede acceder a teleconsultas personalizadas, un chat con especialistas para resolver dudas, vídeos educativos sobre la enfermedad, consejos sobre hábitos nutricionales, y herramientas como Insulclock 360, que permite el monitoreo en tiempo real de la diabetes. Además, los usuarios reciben informes mensuales con su evolución.

Judith Ruiz, directora general de Insulcloud, destacó que la plataforma no solo permite hacer un seguimiento detallado de la evolución de la enfermedad, sino que también fomenta la motivación y el bienestar emocional, creando un entorno seguro y accesible para todas las personas que conviven con la diabetes.