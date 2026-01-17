Violencia machista
Detenido un hombre por apuñalar en el cuello a su expareja en un parque de Madrid
A pesar de que uno de los cortes la hirió de gravedad cerca de la carótida, la vida de la mujer no corre en principio peligro gracias a la rápida intervención de los agentes del Grupo de Atención Ciudadana
EFE
Un hombre de 61 años y de nacionalidad colombiana ha sido detenido este sábado por presuntamente asestar dos puñaladas en el cuello a su expareja, también colombiana, en un parque del distrito madrileño de Usera esta madrugada.
La agresión se ha producido sobre las 00.15 horas en el Camino de Perales, a la altura del número 103, y según las primeras pesquisas policiales el agresor atacó a la mujer en el cuello con un arma blanca que, por el momento, no ha sido encontrada, según revelan a EFE fuentes próximas a la investigación.
A pesar de que uno de los cortes la hirió de gravedad cerca de la carótida, la vida de la mujer no corre en principio peligro gracias a la rápida intervención para contener la fuerte hemorragia con gasas que efectuaron los agentes del Grupo de Atención Ciudadana (GAC) que patrullaban la zona.
Una vez llegó Samur Protección Civil, los sanitarios estabilizaron a la víctima y la trasladaron con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre con escolta de la Policía Municipal de Madrid.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
