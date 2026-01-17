El desconocido pueblo del siglo XI donde se coronó Juana la Loca está a una hora de Madrid: ha sobrevivido a invasiones, reconstrucciones y guerras

Huir del bullicio del Centro de Madrid es la mejor forma de desconectar. Ni pasear por parques desconocidos ni tomar un cóctel en el rooftop más tranquilo: si de verdad quieres disfrutar de un rato de calma, lo mejor es visitar algún pueblo en las afueras de la capital.

Aunque las vacaciones hayan finalizado y estemos en plena cuesta de enero, lo cierto es que los fines de semana siguen siendo perfectos para hacer una escapada y afrontar todo de otra manera. A diferencia de lo que muchos piensan, no hace falta viajar a lugares lejanos o gastar dinero en vuelos, pues a escasos kilómetros de la Comunidad existen rincones que parecen sacados de un mismísimo cuento.

La Sierra Norte de Madrid esconde uno de los secretos históricos menos conocidos de la región. Se trata de un monumento medieval que marcó el inicio del reinado de Juana I de Castilla y que siglos después quedó vinculado a los estragos de la Guerra Civil. Sin duda, uno de esos destinos que conquista a todo quien lo visita.

Juana la Loca se coronó en la iglesia de este pueblo de Madrid

Hablamos de Navarredonda y San Mamés, un pueblo situado entre montañas y praderas del norte madrileño. Su historia se remonta al siglo XI, cuando los árabes fundaron los primeros asentamientos que más tarde pasarían a formar parte del alfoz de Sepúlveda bajo el reinado de Alfonso VI. Eso sí: el paso de los siglos no ha borrado su carácter rural. Los campos de centeno y trigo y el discurrir del arroyo del Chorro siguen marcando el ritmo diario de este pequeño rincón.

A pesar de su reducido tamaño, Navarredonda y San Mamés atesora monumentos y rincones repletos de historia. La Iglesia de San Mamés, construida en un estilo románico-mudéjar muy característico de la región, se asienta sobre la antigua ermita levantada por los primeros pobladores de origen franco. Allí se celebró la coronación de Juana la Loca, un hito que convirtió a este pequeño enclave rural en escenario de decisiones políticas decisivas para la Corona.

Este monumento medieval marcó el inicio del reinado de Juana I de Castilla / Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Además, esta construcción ha sobrevivido a invasiones, reconstrucciones y guerras. Durante la Guerra Civil se descubrieron en su interior restos de un pantocrátor románico que permanecían ocultos tras reformas anteriores. El monumento, que originalmente fue una ermita aislada, fue rehabilitado tras el conflicto, respetando su perímetro original y sustituyendo el retablo moderno que se había instalado en los años 40 por otro en 1970.

La cascada más alta de la Comunidad de Madrid está en este rincón

Navarredonda y San Mamés es, además, un pequeño museo al aire libre de la vida rural tradicional. La Fragua servía para herrar animales y reparar herramientas agrícolas, pero hoy se conserva como testimonio de un pasado de trabajo y comunidad. Cerca de allí, la Piedra de la Reguera recuerda cómo se organizaba el reparto del agua entre los vecinos para regar los huertos, un sistema sencillo y justo en el que primaba la cooperación.

La Piedra de la Reguera recuerda cómo se organizaba el reparto del agua entre los vecinos / Amiaire

Ahora, si hay algo que no te puedes perder de este lugar, es la Chorrera de San Mamés. Este salto de agua, con una caída de 30 metros, se considera la cascada más alta de la Comunidad de Madrid, es alimentada por el arroyo del Chorro y, tras las lluvias, ofrece un espectáculo natural imperdible. El sendero hasta las chorreras atraviesa robledales y praderas, por lo que podrás disfrutar de una ruta pintoresca llena de tranquilidad.

Este salto de agua, con una caída de 30 metros, se considera la cascada más alta de la Comunidad de Madrid / SubAlpino

¿Qué hacer en Navarredonda y San Mamés?

En Navarredonda y San Mamés las actividades gira en torno a las estaciones y a sus fiestas tradicionales. Ahora, en enero, destaca la celebración de San Ildefonso, mientras que en verano el protagonismo se lo lleva San Mamés, que tiene lugar en agosto.

Navarredonda y San Mamés ofrece rutas de lo más pintorescas si quieres hacer senderismo / Senderismo Madrid

Si prefieres disfrutar del pueblo en su versión más animada, lo mejor es que acudas cuando tengan lugar las fiestas populares, pero si lo que buscas es tranquilidad, Navarredonda y San Mamés ofrece durante los meses de otoño o invierno una visita digna de recordar.

Si quieres expandir tu visita, a pocos kilómetros Buitrago de Lozoya regala vistas imponentes sobre el embalse y el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ideal para senderistas y aficionados a la naturaleza. Además, puedes visitar la muralla medieval y el Castillo del Buen Suceso.

¿Cómo puedo llegar a Navarredonda y San Mamés?

Acceder a este enclave es sencillo para quienes viajan desde Madrid. Desde la A-1, la salida 74 en dirección a Buitrago del Lozoya conduce hacia San Mamés por la M-634, y desde allí, se toma la M-974 a Navarredonda. Otra opción es desviarse por la M-604 dirección Rascafría y enlazar con la M-635 hasta llegar a la rotonda que une ambos núcleos.