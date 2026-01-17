La Comunidad de Madrid acelera en Fitur 2026 con un stand inspirado en la llegada de la Fórmula 1

Este año Madrid pisa el acelerador. La Fórmula 1 llega este año a la capital y el efecto Madring ya se empieza a notar, marcando el pulso institucional y promocional. Con las obras del circuito en desarrollo en el entorno de Ifema -justo donde esta próxima semana se celebra la Feria Internacional del Turismo-, la Comunidad de Madrid ha aprovechado el escaparate para presentar un stand muy vanguardista para Fitur 2026, inspirado en el futuro Gran Premio de Fórmula 1 que se celebrará entre el 11 y 13 de septiembre. Entre turismo y motores, Madrid se coloca en la pole.

El espacio, de estética curva y acabado metálico, evoca los carriles por los que circularán los monoplazas en el circuito urbano Madring, cuya planta reproduce el trazado del futuro recorrido. Construido en acero, el stand de la 46º edición de Fitur, que se celebrará en Ifema del 21 al 25 de enero, remite a la tecnología y la modernidad asociadas a la Fórmula 1 y conecta, además, con las líneas arquitectónicas de dos grandes iconos deportivos de la capital: el Santiago Bernabéu y el Riyadh Air Metropolitano. La propuesta subraya la apuesta del Ejecutivo autonómico por el turismo deportivo en el marco del Año del Turismo Deportivo.

Además del deporte, la región pondrá el acento en su diversidad patrimonial y territorial. "2026 será también el año del patrimonio, la tradición y, por supuesto, de nuestros municipios. La región cuenta con una riqueza territorial extraordinaria, con tres enclaves Patrimonio Mundial, destinos rurales, las 11 Villas de Madrid y cientos de localidades que combinan historia, naturaleza y gastronomía", ha señalado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano.

El stand contará con una superficie de 1.448 metros cuadrados, compartidos con el Ayuntamiento de Madrid, e incorporará un sistema de iluminación LED con cambios cromáticos. Los recursos turísticos de la Comunidad se presentarán mediante pantallas suspendidas en brazos robóticos, cuyos movimientos se ejecutarán de forma coreografiada.

Estand inspirado en el Gran Premio de Fórmula 1 para la Comunidad de Madrid en Fitur 2026. / COMUNIDAD DE MADRID

'El Madrid que no te esperas'

Como novedad, el área expositiva se extenderá más allá del propio stand. La instalación de moqueta y elementos en el techo permitirá generar una sensación de continuidad entre los distintos municipios madrileños. Además, por primera vez, el Gobierno regional celebrará la entrega de los reconocimientos al turismo de la Comunidad de Madrid en tres categorías: destino, trayectoria y experiencia turística.

La agenda de Fitur incluirá también las novedades de los cuatro territorios rurales integrados en la iniciativa El Madrid que no te esperas —Sierra Norte, Sierra Oeste, Sierra de Guadarrama y la zona de Las Vegas y La Alcarria—, así como de las ciudades Patrimonio Mundial de Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial.

Habrá, asimismo, un espacio específico para el turismo accesible y para la promoción del producto gastronómico. En esta edición, el protagonismo recaerá en el cocido madrileño, que será declarado Bien de Interés Cultural, y en las cervezas artesanas, que se consolidan como atractivo turístico a través de las visitas a fábricas repartidas por distintos municipios de la región.