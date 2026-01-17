La Comunidad de Madrid denuncia la "inacción y falta de rigor" del Gobierno ante el examen MIR 2026

La Comunidad de Madrid ha cargado contra la gestión del Ministerio de Sanidad en relación con el examen MIR 2026, acusando al Gobierno central de “inacción” y “falta de rigor” en su planificación. Esta crítica surge en un contexto de incertidumbre para miles de profesionales sanitarios que, el próximo 24 de enero, lucharán por elegir la especialidad de su preferencia.

La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, señaló que el Ministerio de Sanidad retrasó el inicio de la preparación del examen MIR de junio a septiembre del año pasado, lo que ha puesto en riesgo los plazos establecidos para la organización de esta importante prueba. Según Matute, este retraso no tiene precedentes en años anteriores y podría tener consecuencias graves para los aspirantes.

"Este retraso compromete seriamente los plazos de todo el proceso", afirmó la consejera durante su intervención este sábado, al presentar el balance de la actividad asistencial del SUMMA 112 de 2023. Según sus declaraciones, la lista definitiva de admitidos debería haberse publicado hace ya dos meses. Sin embargo, el listado oficial no fue dado a conocer hasta el jueves 15 de enero, justo a pocos días de la fecha prevista para el examen.

Fátima Matute también alertó de que esta falta de previsión podría afectar la publicación de los resultados del examen MIR y, lo que es aún más crítico, la incorporación de los nuevos residentes a sus respectivos centros de formación. La consejera destacó que los futuros médicos podrían enfrentar una situación de incertidumbre, puesto que no se respetan los plazos previstos para su ingreso en los hospitales y unidades docentes.

Creación de nuevas especialidades

Por otro lado, la Comunidad de Madrid también criticó la gestión del Ministerio de Sanidad respecto a la reciente creación de nuevas especialidades. En particular, se refirió a la especialidad de Urgencias y Emergencias, cuyo anuncio se hizo sin contar aún con el Programa Formativo ni con las Unidades Docentes acreditadas. Según la Comunidad, este vacío organizativo ha complicado la preparación de los futuros residentes, ya que afecta a hospitales y unidades móviles, que requieren una planificación detallada.

Además, Matute mencionó que, hasta la fecha, tampoco se ha publicado el programa formativo de la especialidad de Laboratorio Clínico, lo que agrava aún más la falta de previsión en el sistema sanitario.

Una "serie de despropósitos" que afectan al SNS

Para la consejera, la gestión del Ministerio de Sanidad ha sido un cúmulo de “despropósitos, dislates y chapuzas”, que evidencian la falta de rigor y compromiso por parte del Gobierno central con los profesionales sanitarios. Según Matute, estos errores no solo perjudican a los futuros médicos, sino que también ponen en riesgo el propio Sistema Nacional de Salud (SNS), al generar un caos administrativo y organizativo que podría afectar su funcionamiento.

La Comunidad de Madrid, como parte del sistema sanitario nacional, sigue presionando para que el Ministerio de Sanidad tome medidas urgentes para corregir estos problemas y asegurar que el examen MIR 2026 y los procesos relacionados se lleven a cabo con la seriedad y el compromiso que exigen los profesionales sanitarios y el sistema de salud del país.