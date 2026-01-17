ESTUDIANTES
¿Estudias por las noches? Estas son las bibliotecas de Madrid que ampliarán sus horarios durante la época de exámenes
Once bibliotecas públicas alargarán sus horarios de apertura del 7 de enero al 6 de febrero
Hojas y subrayadores desperdigados sobre las mesas, cuadernos y ordenadores trabajando sin pausa, o jóvenes con tapones y con cara de no haber dormido demasiado. El estrés se palpa en las bibliotecas madrileñas, que de la mano de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ampliaran sus horarios para facilitar a los estudiantes la temporada de exámenes.
Como parte de la medida extraordinaria que se suele aplicar dos veces al año coincidiendo con los periodos de exámenes, hasta el 5 de febrero 9 bibliotecas públicas madrileñas ampliarán su horario de apertura desde las 9:00 hasta la 1:00 de la madrugada para ayudar a los estudiantes a dar ese último empujón que les falta.
Estas son las bibliotecas de Madrid que cierran de madrugada
Madrid cuenta con un total de nueve bibliotecas que están abiertas hasta la 1:00 de la madrugada, pero también con dos que abren las 24 horas del día:
- Biblioteca José Luis Sampedro, en Chamberí
- Biblioteca Pedro Salinas, en Centro
- Biblioteca José Acuña, en Moncloa-Aravaca
- Biblioteca Antonio Mingote, en Latina
- Biblioteca Javier Marías, en Moratalaz
- Biblioteca José Hierro, en Usera
- Biblioteca Miguel Hernández, en Puente de Vallecas
- Biblioteca Luis Rosales, en Carabanchel
- Biblioteca María Moliner, en Villaverde
Además las bibliotecas de Rafael Alberti en Fuencarral-El Pardo, y Elena Fortún en Retiro, estarán abiertas las 24 horas. Todas las bibliotecas permanecerán abiertas los siete días de la semana, poniendo a disposición de los estudiantes un total de 1.234 puestos de lectura.
¿A qué hora funciona mejor el cerebro para estudiar?
Algunos estudios afirman que las primeras horas del día, especialmente entre las 8:00 y las 12:00, suelen ser las más recomendables para estudiar. Tras un sueño reparador y con los niveles de cortisol elevados, la concentración se amplifica.
Después, entre las 14:00 y las 17:00, se recomienda repasar o hacer ejercicios prácticos de lo memorizado por la mañana. Los estudios advierten de que esa ligera bajada de energía que se puede sentir justo al terminar de comer es perfectamente normal, y en algunos casos, incluso recomiendan una pequeña pausa o siesta para recuperar la marcha.
¿Estudiar por la noche: sí o no?
Elegir el mejor momento para estudiar es una cuestión de preferencias y circunstancias. Investigaciones como las realizadas por la UPM o la LSBF, afirman que estudiar por la noche presenta beneficios, ya que el entorno suele ser más silencioso y hay menos interrupciones, lo que mejora la concentración. Pero también han de tenerse en cuenta las desventajas. El Instituto Europeo de Posgrado advierte de que "para que el estudio nocturno resulte beneficioso es necesario dormir y descansar lo suficiente" y que ir en contra de los ritmos circadianos de luz y oscuridad puede provocar un aumento del cansancio y agotamiento.
Las recomendaciones de los expertos son muy valiosas, pero la realidad es que muchas personas simplemente no pueden elegir a qué hora estudiar, para aquellos sin alternativa, el instituto ha compilado 12 consejos que pueden ayudar a mantenerse despierto y mejorar el rendimiento:
- Establecer un horario de estudio y cumplirlo
- Crear un buen ambiente de estudio, sereno y con las mínimas distracciones.
- Mantener un hábito de sueño saludable y dormir las horas suficientes.
- Dormir al menos una hora antes de empezar a estudiar.
- Comer correctamente y de manera saludable.
- Estudiar en una habitación bien iluminada para permanecer despierto y engañar a tu cerebro para que crea que es de día.
- No cometer el error de estudiar en la cama.
- Comenzar por estudiar los temas difíciles antes de entrar en los conceptos fáciles. Al principio del estudio tendrás más energía y estarás mentalmente alerta.
- Tomar notas mientras estudias.
- Beber agua para mantenerse hidratado durante las sesiones de estudio nocturno.
- Realizar pausas cortas.
- Dormir después del estudio nocturno al menos 4 horas es esencial para que tu cuerpo descanse y tu cerebro retenga la información.
