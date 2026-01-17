El Bernabéu despierta y apunta a Florentino Pérez y los jugadores

El Real Madrid respira, pero el estado del conjunto blanco sigue siendo crítico. Una primera parte preocupante ante el Levante así lo evidenció. Y solo una individualidad de Mbappé y un cabezazo inapelable de Asencio (2-0), uno de los pocos aplaudidos en Concha Espina, han evitado un nuevo tropiezo de los blancos. Un partido que había sido marcado en rojo por la afición y en el que, en el día de su 43 cumpleaños, Álvaro Arbeloa se sentaba por primera vez en la silla eléctrica que se ha convertido el banquillo del Madrid. El Santiago Bernabéu cargó duramente contra los futbolistas y, por primera vez desde su segunda llegada en 2009, contra el presidente Florentino Pérez. En todas y cada una de las ocasiones que el presidente apareció en el videomarcador del estadio, recibió las protestas del público.

"Respeto mucho la opinión del Bernabéu. Entiendo que el madridista esté dolido y decepcionado con nosotros, pero yo les voy a pedir apoyo", advirtió el nuevo técnico en la rueda de prensa en Valdebebas. Un mensaje que, sin embargo, no caló en la mayor parte de la afición madridista que ocupaba este sábado gélido y de llovizna una butaca en el feudo blanco y que mostró su descontento con el equipo tras la pérdida de dos títulos en cuestión de una semana.

El asunto de la grada de animación

Y es que, también durante la previa del encuentro, había trascendido la petición del Real Madrid hacía los aficionados de la grada fans ubicados en el fondo sur del estadio para no cargar con los jugadores en esta travesía que vive el equipo blanco, según indicaba la Cadena COPE. Una muestra más del acatamiento y falta de independencia de esta grada de animación respecto a la actual directiva. Una que también recibió silbidos en el minuto 5 de partido al ritmo de "¡Florentino, dimisión!". Una sinfonía que hacía dos décadas que no se escuchaba en el estadio de Chamartín cuando, allá por 2006, el presidente blanco pusiera fin a su primera etapa al frente del club.

Unos actos directamente relacionados con varias pancartas que aparecieron este sábado de madrugada en varios puntos de la capital. Todas ellas apuntaban directamente hacia el presidente. ‘Florentino: game over’, ‘Superliga, parking, el estadio... fracaso en fracaso, un presidente acabado’ o ‘Florentino vendido al oro, el Madrid vendido al moro’, fueron algunas de los ataques hacia el mandamás.

Vinicius, Bellingham y Valverde, los más señalados

El Santiago Bernabéu mostró su descontento hasta en dos horas antes del inicio del partido. Parte de la afición blanca se congregaba en la Plaza de los Sagrados Corazones para recibir al equipo, como viene siendo habitual en las grandes citas del conjunto blanco, pero en esta ocasión los silbidos y abucheos a los futbolistas fueron protagonistas en el lugar habitual de conjura. Ya en el interior del estadio, los tres porteros del equipo en el inicio del calentamiento pagaron los platos rotos del Bernabéu, recibiendo los primeros pitos de la tarde. Hubo otros dos puntos críticos: a la salida del resto de futbolistas en el calentamiento y en el momento en el que el speaker blanco relataba la alineación titular del equipo.

Sesma Espinosa, debutante en Primera División, dio arranque al encuentro y el estadio volvió a mostrar su descontento. Vinicius, Bellingham y Fede Valverde fueron los más señalados durante la tarde. El brasileño ya había recibido algún que otro silbido en las últimas semanas por parte de su público. El niño bonito del Santiago Bernabéu ha perdido dicha condición y el debate acerca de su posible salida del conjunto blanco está servido. Con una renovación más que estancada, todo es posible con Vinicius y el Real Madrid de por medio. El inglés, desde su llegada en verano de 2023, no había sufrido la ira del Bernabéu. Se le recriminó su no presencia en el Belmonte el pasado miércoles. Valverde, aunque en menor medida, también queda tocado tras el encuentro ante el Levante. Tres de los futbolistas que gozaban de una mala relación con Xabi Alonso.

Algunos futbolistas de segunda línea como Camavinga o Huijsen recibieron los ataques del público. El francés es, a día de hoy, peor futbolista que hace cuatro temporadas cuando llegó al Real Madrid. Su partido ante el conjunto granota es pobre, con falta de confianza. Huijsen, que cayó de pie en el esquema de Alonso, ha perdido protagonismo en las últimas semanas. Las lesiones y sus actuaciones impropias de un futbolista de la categoría del Real Madrid lo han alejado de la titularidad. Y sin Rüdiger ni Militao en condiciones óptimas ha conseguido hacerse un hueco en la zaga.

Solo Courtois, Asencio, Carreras, Tchouameni, Mbappé y Gonzalo parecieron salvarse de la criba. Dos de ellos emergieron como goleadores en esta lluviosa tarde en la capital. Incluso, Asencio recibió aplausos al ser sustituido al término del encuentro, en lo que fue la única ovación del templo blanco a lo largo de la tarde. Gonzalo también vio cómo se coreó su nombre en una recuperación defensiva, pero su partido en el costado derecho no dejó satisfecho a Arbeloa, que ordenó sustituirlo en el descanso. Reconocimiento merece el papel de Arda Güler, que rescató al equipo en la segunda mitad y permitió a los blancos sumar tres puntos en su ilusa carrera por alcanzar al Barça.

En definitiva, el Bernabéu volvió a ser el de antaño, señalando a un grupo de futbolistas que se ha llevado por delante a Carlo Ancelotti, entrenador más laureado de la historia del club, y a Xabi Alonso, uno de los mejores proyectos de entrenador del panorama futbolístico europeo. Todo ello con el beneplácito de una directiva que ahora sí está en el punto de mira. Quién lo diría…