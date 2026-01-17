Madrid capital amanece con nieve: estas son las zonas de la Comunidad con avisos durante el fin de semana

Los vecinos de varios barrios de Madrid capital como los de Hortaleza, Chamartín, Vicávaro, Moratalaz o La Vaguada han amanecido este sábado presenciando una ligera nevada. La estampa se ha repetido también por otros municipios de la Comunidad, como Colmenar Viejo o Coslada, donde la presencia de bajas presiones han favorecido las precipitaciones en áreas bajas a primera hora del día, que serán recurrentes durante el día en zonas altas.

El mal tiempo es extensible a toda la Comunidad. A media mañana están abiertos todos los puertos de la región. Sin embargo, es imprescindible el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la - M-601 (Navacerrada), ⁠M-604 (Cotos), ⁠M-611 (Morcuera), ⁠M-629 (Canencia) y M-637 (Navafría).

Varios vecinos de la capital han compartido en sus redes la nevada de esta mañana:

Posibles nevadas en la sierra de Madrid

Las precipitaciones previstas en Madrid serán, en general, débiles y dispersas, aunque no se descarta que en la sierra madrileña se registren nevadas por encima de los 800 metros de altitud. En estas zonas también se esperan heladas débiles, lo que podría complicar la circulación en puertos de montaña.

Las temperaturas continuarán bajando tanto en las mínimas como en las máximas, reforzando la sensación de frío en la región. Este descenso térmico se enmarca en un episodio invernal que afecta al interior peninsular, con especial incidencia en áreas de montaña.

El viento en Madrid será flojo y de dirección variable, sin rachas destacables. Aunque no se esperan fenómenos meteorológicos adversos significativos, la Aemet recomienda extremar la precaución en zonas elevadas por la posible nieve y el hielo.

Este episodio de inestabilidad también dejará precipitaciones en otras zonas de la península y en Baleares , con lluvias más intensas en el nordeste y nevadas en los principales sistemas montañosos del país.

Cerrado el acceso a La Pedriza por la nieve

La carretera de acceso al paraje de La Pedriza, en el Parque Nacional de Guadarrama, se encuentra cerrada por la nieve, que obliga a usar cadenas en otras cinco carreteras de montaña, sin que esté interrumpido en estos momentos el paso por ningún puerto en la región.

Tras las nevadas de la pasada madrugada, que mantuvo cortado el tránsito de vehículos por Navacerrada y Cotos hasta esta mañana, la Aemet ha ampliado el aviso amarillo por nevadas hasta las 15 horas de este sábado por la previsión de hasta 5 centímetros de nieve a los 1.200 metros.