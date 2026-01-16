Madrid se prepara para fuertes lluvias y tormentas: esto es lo que pronostica la AEMET para este viernes

El invierno se hace notar en Madrid. La lluvia llegó para quedarse y en esta jornada de viernes se espera un temporal nuboso con lluvia desde la madrugada hasta la mitad del día. Los intervalos nubosos se mantendrán sin cambios hasta las 12:00, hora a la que se prevé que comiencen los chubascos tormentosos, de acuerdo con la web oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las tormentas se mantendrán hasta el final del día y darán la bienvenida al fin de semana.

En la sierra de Guadarrama y Somosierra, cesa el aviso de peligro bajo por nevadas, aunque se mantendrán los cielos nubosos y cubiertos. Se esperan precipitaciones ocasionales, débiles o localmente moderadas. La cota de nieve bajará de 1.400 a unos 1.100 metros. En esta zona, no se esperan tormentas. A lo largo del día, prevalecerá el viento de suroeste.

Temperaturas en ascenso

Ligero ascenso de las temperaturas que oscilarán entre los 9 grados y los 6 de mínima, cuya máxima se alcanzará sobre las 14:00. En la Sierra madrileña, se esperan mínimas sin cambios, bajo cero, o en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso que alcanzarán los 2 grados. Se localizarán heladas débiles en las cotas más altas.

A partir de mañana, las mínimas descienden considerablemente y llegarán hasta los 0 grados en la jornada de domingo. Las máximas se mantienen.

¿Cuándo volverá el sol?

El invierno en Madrid ha llegado cargado de lluvias y de nieve pero, ¿cuándo podremos volver a disfrutar de un rayo de sol? La probabilidad de precipitación comenzará a descender progresivamente y este domingo se espera que el sol vuelva, aunque sea por unas horas.

Además, la predicción de la AEMET sobre las próximas temperaturas indican que el miércoles 21 suban de forma notable tanto las máximas como las mínimas y llegarán a alcanzar los 12 grados.