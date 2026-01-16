Suso y Sara Silva: el relevo del Circo de los Horrores y su nuevo espectáculo 'Prisionia' sobre la IA: "Nos estamos deshumanizando"

Si cuando Suso Silva, El Circo de los Horrores, anunció que se bajaba de los escenarios pensábamos que había bajado el telón de manera definitiva estábamos muy equivocados. Una cosa es bajarse del escenario y otra dejar de crear, y si a eso le sumamos que le ha cogido el testigo su hija Sara Silva (25 años) tenemos Circo de los Horrores y espectáculos durante muchos años.

Silva vuelve a reinventarse con su nuevo espectáculo Prisionia, que afronta su última semana en Madrid y continuará de gira por España. Esta superproducción fusiona el circo extremo, el teatro, la música en directo, el humor, la danza y la tecnología transportando al espectador dentro de una prisión dominada por la Inteligencia Artificial.

En Prisionia, Sara Silva toma las riendas del espectáculo, ocupando el lugar que ocupaba su padre como maestra de ceremonias de este circo y se transforma en Azul una prisionera que desafía a una inteligencia artificial todopoderosa, capaz de controlarlo todo.

Junto a Suso y Sara hablamos sobre su nuevo espectáculo, el miedo a la nuevo, a la tecnología, a la gran velocidad con la que se desarrolla la IA, pero también sobre la familia como forma de vida y su legado.

Para empezar, me gustaría qué nos contárais qué es PRISIONIA

Suso Silva: Es un show analógico contra un medio digital, ChatGPT, al cual le pedí una información y tuve una pequeña pelea. La IA me vino a decir que valía mucho más que yo y me hizo pensar quién había ahí detrás. Finalmente, de la información que le había pedido, empezó a darme páginas y páginas y decidí cambiar el guión por completo, llamé a mi socio y le dije "Voy a hacer una prisión-IA" y así surgió esta idea. Un espectáculo súper actuál y una vuelta de turca a lo que había. Esta vez, esta prisión, regentada por una terrible y brutal inteligencia que rige nuestras vidas, no deja de ser un mensaje al público sobre dónde nos estamos metiendo. Nos estamos deshumanizando y perdiendo la conciencia del ser individual y la conciencia colectiva se muestra como que todos pensamos igual y estamos robotizados.

Y personalmente, ¿qué es para vosotros?

Sara Silva: Para mí es un cambio de era, innovación, un lavado de cara al Circo de los Horrores y un paso adelante en el que me toca asumir las riendas de este nuevo show. Lo cierto es que nunca estoy sola porque Suso sigue dirigiendo desde las sombras, pero ha sido y es emocionante, divertido y triste a la vez, pero lo he tomado con muchas ganas. Ya solo el hecho de cambiar a Suso por mí, la diferencia de edad, el ser mujer y el tener otras experiencias y aportar mi granito de arena es un gran cambio. Él es analógico y yo digital y le he ido enseñando sobre nuevos cambios que hay en la sociedad, todo lo relacionado con la IA y como avanza, que da bastante miedo.

Suso Silva: Para mí es irme al lado oscuro, a la trastienda, pero los años, las giras, la edad pasan factura y ya tienes que priorizar. Escribir, dirigir, producir y, además, actuar te deja seco. Con 20 años lo hacías y arrasabas y ahora seleccionas muy bien qué hacer. Yo tenía claro que necesitaba un tiempo detrás, dirigiendo y relajándome. Ahora la esencia es otra, pero siempre hay guiños fácilmente reconocibles hacia El Circo de los Horrores, aunque es verdad que es el espectáculo más diferente de todos.

Sara Silva de Azul / Roberto Sastre

Con la rápido que avanza la Inteligencia Artificial, ¿creeis que la realidad superará a la ficción?

Sara Silva: Yo espero que no y espero que al menos no pueda imitar lo que el humano puede dar, los sentimientos.

Suso Silva: Esto acaba de arrancar, pero si arranca así, tan bestia, tan brutal, acabaremos idolatrando a ídolos ficticios, no sabremos qué es real y qué no. Creo que la IA es como todo, en su justa medida está bien, pero el problema es que el ser humano no tiene justa medida, llegaremos al borde del abismo y espero que sepamos reaccionar, aunque creo nos la daremos. No pondremos ni límites, ni trabas, ni barreras a la inteligencia artificial. ¿Tú crees que, tecnológicamente hablando, alguien va a ser capaz de poner freno a esto cuando no somos capaces de poner fin a una guerra? Yo creo que no y que no tendrá final y seremos manejados por una gran IA que nos diga como hacer todo.

Suso, ¿cómo fue bajarse del escenario y pasar el testigo?

Suso Silva: No fue un golpe brutal, se fue dando de un modo natural. En 'Requiem', mi último espectáculo, me fui preparando, fui desnudándome, (literalmente) en mi última actuación. Quería ser solo piel y fue muy emocionante. Mi cabeza poco a poco se fue preparando y fue un cambio muy pensa y consensuado. Necesitaba estar más en casa, hacer más caso a mis hijos y tiempo para preparar nuevos proyectos. Mi cabeza y mi cuerpo no tienen mono de escenario, pero mi cabeza no deja de crear. Eso sí, me moriré con las botas puestas.

Sara Silva representando su papel de Azul / Roberto Sastre

Sara, para ti ¿cómo ha sido coger el testigo de tu padre?

Sara Silva: Al principio pensaba que iba a ser más complicado de lo que ha sido, pero he crecido de la mano de los shows, siempre muy bien acompañada tanto de mi familia como de la compañía, aunque los nervios siempre están, la ansiedad, las noches sin dormir, el intentar no leer críticas... yo siendo bastante autoexigente, pero al final ha salido de un modo muy natural. Hemos hecho un buen tándem creando un personaje muy a mi medida pero también saliendo de mi zona de confort. En el fondo, el personaje no es tan distinto a mí, desde lo rebelde y lo cañero hasta en la parte más emocional y sensible que escondo.

¿Cómo es trabajar en familia?

Suso Silva: Nosotros somos muy clan. Mi mujer era bailarina, nos conocimos en el Circo del Arte, nos casamos, montamos la empresa juntos. Cuando nació Sara y después mi hijo el pequeño siempre han ido de gira con nosotros, así lo concebimos. Somos súper clan, pero también tiene momentos de enfados pero se superan.

Sara Silva: Es fácil por la complicidad que tengo con mi padre. Yo a mi madre la adoro, pero es verdad que la complicidad qure tengo en el escenario con él es increíble, con una mirada nos entendemos. Aunque hay veces que no es fácil, los dos tenemos uno caracter fuerte y potente y hay días que hacer en escena que nos adoramos cuando ese día no es así, pues también es complicado y divertido a la vez.

Para teminar, me gustaría saber cuál es el futuro de El Circo de los Horrores

Suso Silva: Ahora terminamos este fin de semana en Madrid y comenzamos la gira por España por lo que hay Circo de los Horrores para rato. ¿El futuro? El futuro es seguir creando monstruos. En año y medio, probablemente, ya estará fuera el nuevo espectáculo, en el que quiero volver un poco a los orígenes y recuperar la esencia más brutal de El Circo de los Horrores, diferente y muy interactivo, donde el público se moverá, formará parte de la experiencia y donde no va estar tranquilo. Aunque el mejor show es siempre el que está por venir.