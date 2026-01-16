DEL 21 AL 25 DE ENERO
El servicio de metro de la línea 8 de Madrid se reforzará durante la duración de FITUR
En la edición anterior, el evento congregó a unos 255.000 asistentes y la estación de la línea 8 Feria de Madrid superó las 106.700 validaciones durante los días de la feria
EFE
La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un refuerzo especial del servicio de Metro en la línea 8 con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que tendrá lugar en Ifema del 21 al 25 de enero, con incrementos que llegarán a duplicar la oferta habitual de trenes en los momentos de mayor afluencia.
El dispositivo diseñado prevé un aumento progresivo de la capacidad desde primera hora de la mañana y, especialmente, en las franjas de apertura y cierre de la feria, tanto en días laborables como durante el fin de semana, cuando el certamen abre al público general, ha informado este viernes la Comunidad.
Entre el miércoles y el viernes, el refuerzo comenzará a las 9:30 horas, con un incremento aproximado del 60% en la capacidad de transporte, y alcanzará su máximo, hasta el 100%, a partir de las 20:30 horas con la salida de los visitantes al cierre de FITUR.
El sábado y el domingo el aumento del servicio arrancará a las 9:00 horas. El sábado se mantendrá hasta las 21:00 horas y el domingo hasta las 19:00, con especial intensidad en la mañana del sábado, cuando se concentrará el mayor volumen de viajeros.
Junto al refuerzo del metro, la Comunidad de Madrid incrementará el número de trabajadores en estaciones y de personal de seguridad, con especial atención a Nuevos Ministerios y Feria de Madrid, así como a Mar de Cristal y a las estaciones que conectan con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.
En la edición anterior de FITUR, el evento congregó a unos 255.000 asistentes y la estación de la línea 8 Feria de Madrid superó las 106.700 validaciones durante los días de la feria.
