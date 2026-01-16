Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un repartidor de Glovo circula con su silla de ruedas por la carretera en Vallecas

El vehículo estaba equipado con una luz de freno y la escena fue grabada por otros conductores

Un hombre en silla de ruedas circula por la carretera

Un hombre en silla de ruedas circula por la carretera / @madridsequeja_

Paula Correa

Un sorprendente momento en carretera dejó boquiabiertos a los ocupantes de un coche en Vallecas. Un hombre circulaba por la vía en silla de ruedas, pero no era cualquier silla: estaba equipada con una luz de freno, un detalle poco común que despertó la curiosidad de quienes lo grabaron.

En el vídeo, compartido en Instagram por la cuenta @madridsequeja_, se aprecia al hombre avanzando por la carretera mientras llevaba a sus pies una caja de reparto amarilla, lo que sugiere que se trata de un repartidor de Glovo. Algunos usuarios confirmaron en los comentarios que efectivamente pertenece a la plataforma de entrega a domicilio. Otros señalaban la falta de accesibilidad de muchas estaciones de transporte público, así como la estrechez de las aceras, para explicar la imagen.

La escena generó preguntas entre los testigos: algunos incluso se cuestionaron si la silla de ruedas contaba con intermitentes, debido a la completa adaptación del dispositivo. El vídeo rápidamente se volvió viral y ha provocado un intenso debate en redes sociales, destacando tanto la seguridad vial como la creatividad de este repartidor.

