VÍDEO
Un repartidor de Glovo circula con su silla de ruedas por la carretera en Vallecas
El vehículo estaba equipado con una luz de freno y la escena fue grabada por otros conductores
Un sorprendente momento en carretera dejó boquiabiertos a los ocupantes de un coche en Vallecas. Un hombre circulaba por la vía en silla de ruedas, pero no era cualquier silla: estaba equipada con una luz de freno, un detalle poco común que despertó la curiosidad de quienes lo grabaron.
En el vídeo, compartido en Instagram por la cuenta @madridsequeja_, se aprecia al hombre avanzando por la carretera mientras llevaba a sus pies una caja de reparto amarilla, lo que sugiere que se trata de un repartidor de Glovo. Algunos usuarios confirmaron en los comentarios que efectivamente pertenece a la plataforma de entrega a domicilio. Otros señalaban la falta de accesibilidad de muchas estaciones de transporte público, así como la estrechez de las aceras, para explicar la imagen.
La escena generó preguntas entre los testigos: algunos incluso se cuestionaron si la silla de ruedas contaba con intermitentes, debido a la completa adaptación del dispositivo. El vídeo rápidamente se volvió viral y ha provocado un intenso debate en redes sociales, destacando tanto la seguridad vial como la creatividad de este repartidor.
