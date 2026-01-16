Regresa la Escuela de Abuelos a Móstoles tras 25 años abordando el cuidado de los nietos

El Ayuntamiento de Móstoles y la Escuela Municipal de Salud en colaboración con el Equipo de Atención Temprana, han puesto en marcha una nueva edición de la Escuela de Abuelas y Abuelos, un espacio que acaba de cumplir 25 años compartiendo experiencias sobre el cuidado y la atención a los nietos. Esta actividad multidisciplinar, intersectorial e interinstitucional en la que participan profesionales de distintas áreas municipales e instituciones abarca formación en temas como la alimentación en la infancia, la prevención de accidentes o la participación de los mayores en la comunidad educativa.

En sus últimas ediciones ha ganado espacio también el uso adecuado de las Nuevas Tecnologías, la importancia de la coeducación, las relaciones intergeneracionales o el valor de la transmisión oral a través de la lectura de cuentos e historias, según ha señalado el Consistorio en una nota.

Esta escuela tiene como objetivo lograr el mayor grado de bienestar posible de los niños y sus familias, reforzando los lazos familiares y sociales desde una perspectiva educativa y afectiva. Además, ofrece la oportunidad de aprender, reconocer y valorar el papel que cumplen las personas mayores en las familias como agentes dinámicos de educación y transmisión cultural y de valores. También, en esta Escuela de Abuelas y Abuelos se comparten experiencias sobre los actuales desafíos de crianza y se les dota de herramientas teórico-prácticas, pedagógicas, emocionales y relacionales para fomentar el respeto mutuo y favorecer las relaciones intergeneracionales.

Esta nueva edición se va a desarrollar en la Escuela Infantil Municipal Parque Coimbra, ubicada en la calle Cerezo, los miércoles desde el 28 de enero y hasta el 29 de abril de 2026, en horario de 10:00 a 12:00 horas.

Para poder asistir a las actividades es necesario inscribirse hasta el 19 de enero en la Escuela Municipal de Salud, el Centro del Equipo de Atención Temprana, el CEIP Leonardo da Vinci, el Centro de Salud Parque Coimbra y en todas las Escuelas Infantiles y Casas de Niños Públicas. Además, durante todas las sesiones se cuenta, como en años anteriores, con la exposición permanente y préstamo de libros infantiles de las temáticas abordadas, cedidos por la Biblioteca Municipal, junto a una guía de lectura elaborada por el personal técnico de la Biblioteca Municipal Central.