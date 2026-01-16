Nuevo hito del Metro de Madrid: récord de usuarios en 2025 pese a las obras en varias líneas

El Metro de Madrid cerró el año 2025 con 736.874.012 viajes, la cifra más alta registrada en sus 106 años de historia, según datos compartidos por el Gobierno regional. Este volumen de usuarios representa un incremento del 3% respecto a 2024, cuando se contabilizaron algo más de 715 millones de desplazamientos.

El crecimiento de la demanda se ha producido a pesar de los cierres parciales en la línea 6, derivados de las obras para la implantación de la conducción automática. Este factor resulta determinante, ya que la línea Circular suele ser la más utilizada de la red y, en 2025, ha reducido de forma notable su tráfico habitual.

Octubre fue el mes con mayor demanda de la historia

El mes de octubre de 2025 se convirtió en el periodo con mayor número de viajes registrados hasta la fecha, con 71.533.790 desplazamientos. Esta cifra supera en un 2,96% los datos de octubre de 2024 y en un 8,14% los niveles previos a la pandemia de 2019, lo que se puede interpretar como la recuperación y consolidación del transporte público frente al vehículo privado.

Black Friday, el día con más desplazamientos del año

El 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, fue el día de mayor actividad del año y uno de los más intensos de la historia del Metro de Madrid, con 2.819.020 viajes. En cuanto a los fines de semana, se alcanzaron máximos históricos el sábado 29 de noviembre (2.064.116 desplazamientos) y el domingo 7 de diciembre (1.620.360).

La línea 1 lidera el uso de la red en 2025

Por trayectos, la Línea 1 fue la más utilizada del año, con 112.655.133 entradas, desplazando de la primera posición a la Línea 6, que tradicionalmente lidera el ranking. La Circular cayó hasta la quinta posición, con algo más de 76 millones de viajeros, como consecuencia directa de los cierres parciales.

En segundo lugar se situó la Línea 10, con 91,6 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento interanual del 9,27%. Le siguieron la Línea 3, con cerca de 83 millones de usuarios (+10,3%), y la Línea 5, con 82,5 millones (+6,7%). Estos incrementos reflejan un trasvase de la demanda hacia otras líneas durante las obras en la L6.

Aumento del uso de servicios alternativos durante las obras

Los servicios especiales de autobuses habilitados por Metro de Madrid durante los trabajos de mantenimiento también experimentaron un aumento notable de usuarios. En el caso de la línea 6, estos servicios registraron más de 27,5 millones de viajeros, lo que pone de manifiesto la dependencia de esta línea para la movilidad diaria en la capital.

En cuanto a estaciones, Sol volvió a ser la más transitada de la red, con 21.958.808 viajeros, alcanzando un récord anual. Le siguieron Moncloa, Nuevos Ministerios, Plaza de Castilla, Príncipe Pío, Avenida de América, Plaza de España, Atocha, Legazpi y Argüelles, todas ellas nodos clave de intercambio modal.