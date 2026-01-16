Zombis, osos panda o "ciudades imaginadas": estos son los 5 planes que puedes hacer este fin de semana en Madrid

Tanto si eres de patearte la ciudad como si eres más de planes de interior, Madrid te propone una variedad de exposiciones y actividades para que puedas disfrutar del tercer fin de semana del año empapándote de su cultura y gastronomía. Desde la remodelación de Chinatown con un nuevo paseo en Usera, hasta una experiencia inmersiva para huir de los zombis en el Centro Comercial Islazul: la capital acoge planes para todos los públicos y gustos.

'CROQUETEANDO POR LA ELIPA'

Organizada por la Asociación de Comerciantes La Arroba, el barrio de La Elipa (en Ventas) acoge la quinta edición de 'Croqueteando Por La Elipa'. Esta ruta gastronómica, compuesta por 12 bares del barrio, promete a sus asistentes 2 croquetas caseras y una caña, refresco o vino por 3,50 € en cualquiera de los establecimientos participantes en la iniciativa.

📍Barrio de La Elipa (Barrio de Ventas, Distrito Ciudad Lineal). 📅La ruta mantendrá su oferta hasta el domingo 18 de enero, desde las 12:00 hasta las 24:00 horas. 🔗Consulta más información aquí

CICLO DE CINE FAMILIAR 'CIUDADES IMAGINADAS'

El Centro de Creación Contemporánea en Matadero, comenzó un ciclo de cine familiar el pasado 11 de enero para reinventar el concepto de ciudad a través de la animación. Si el fin de semana pasado pudimos disfrutar de la película "Monstruos S.A", este 18 de enero podremos asistir a la proyección de la película de anime "Metrópolis", inspirada en Osamu Tezuka, donde los robots y los humanos conviven en una ciudad futurista.

"Un gato en París" de Jean-loup Felicioli y Alain Gagnol / Cineteca

El ciclo finalizará el 25 de enero con la proyección de "Un gato en París", donde el espectador podrá seguir la doble vida de un felino que se ganó la nominación a mejor película de animación en los Oscar 2012.

📍Matadero Pl. de Legazpi, 8 (Arganzuela), Sala Azcona. 📅 Las proyecciones se realizarán el 18 y 25 de enero a las 12:00 horas. 🔗 Puedes conseguir las entradas por 3,50 € aquí

UN PASEO ENTRE DRAGONES Y OSOS PANDA

Como parte de la remodelación de ChinaTown, Usera estrena un nuevo recorrido de 1,5 kilómetros que conecta con Madrid Río. Este paseo, que incluye un horóscopo chino, grabados de carpas, o incluso un columpio en forma de dragón gigante, busca reforzar la identidad de esta diáspora asiática, cuyo barrio ya forma parte de la infraestructura cultural madrileña.

Oso panda de mármol instalado en la calle Dolores Barranco / Ayuntamiento de Madrid

Con un total de 19 calles y 39.000 metros cuadrados, el proyecto ha incluido la plantación de varias especies chinas en su ampliación de espacios verdes, así como la instalación de un oso de panda de mármol, que, pese a solo alcanzar el metro de altura, pesa más de 500 kilos.

📍 Algunas de las calles clave del Barrio de Usera son: la calle Dolores Barranco, Marcelo Usera, Nicolás Sánchez y Carmen Bruguera

EXPERIENCIA 'SURVIVAL ZOMBIE'

Con motivo del estreno de la película "28 años después: el Templo de los Huesos", Madrid ofrece una noche de cine y adrenalina en el Complejo Comercial Islazul este viernes 16 de enero. Tras la proyección del filme de temática apocalíptica a las 22:00 horas, un Real Game Survival Zombie permitirá a los asistentes convertirse en los protagonistas de una experiencia inmersiva de supervivencia. La experiencia survival tomará el centro comercial durante seis horas, desde las 23:55 hasta las 06:00 horas del día siguiente.

La experiencia promete al usuario vivir una historia completa llena de retos mientras evita a los zombis / Islazul

📍Centro Comercial Islazul, Madrid. 📅 Viernes 16 de enero. 🔗 Las entradas oscilan entre los 30 y los 60 euros en función de la posición que se quiera ocupar en el juego (zombi o superviviente) y la intensidad de la experiencia (pudiendo adquirir entradas en 'modo extremo'),

PLANTAS A 0,99 € EN EL BARRIO DE SALAMANCA

Del 16 al 18 de enero, el barrio de Salamanca se convertirá en un vivero temporal gracias a la 'Gran Venta de Plantas' organizada por Plantes Pour Tous ('Plantas para Todos'). Con plantas desde 0,99 €, la iniciativa ofrecerá al comprador más de 150 variedades fáciles de cuidar, algunas que pueden crecer en la sombra, o especies que son pet friendly para aquellas personas con mascotas que no quieren renunciar a dar un toque verde a sus casas.

El evento que será accesible para eprsonas con movilidad reducida y para animales de compañía lanza un aviso, solo se podrá pagar con tarjeta de crédito. / Plantes Pour Tous