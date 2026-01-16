Parla reprueba a Alfonso Serrano y le declara persona 'non grata' en la ciudad

El Ayuntamiento de Parla ha aprobado este viernes en el Pleno municipal la reprobación del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, al que además declaran "persona non grata" en la ciudad como "expresión simbólica del rechazo institucional a unas declaraciones que dañan la imagen y la dignidad del municipio".

La moción, presentada por PSOE y Más Madrid, y que ha contado también con el apoyo de Podemos e IU y el voto en contra de PP y Vox, llega a raíz de unas declaraciones recientes en las que "Serrano utilizó la expresión 'vete a Parla' en un contexto público, empleando el nombre de nuestra ciudad como sinónimo de desprecio".

"Esta afirmación no es una casualidad ni un lapsus: es una expresión cargada de prejuicios, que conecta con una visión clasista y profundamente injusta de los municipios del sur de la región, especialmente del nuestro", subraya la moción.

El texto aprobado insiste en que "utilizar el nombre de Parla como un insulto supone menospreciar a toda una ciudad y a todas las personas que la habitan, reforzando estigmas que durante años han tratado de presentar a determinados municipios como espacios marginales, problemáticos o indignos de respeto institucional".

"Ese tipo de mensajes no solo dañan la imagen de la ciudad, sino que contribuyen a normalizar la desigualdad territorial y social", añade el texto, insistiendo en que "la gravedad de estas declaraciones se ve incrementada por el cargo que ostenta el señor Serrano".

Por ello, además de "reprobar públicamente las declaraciones realizadas por el señor Alfonso Serrano", también instan al reprobado a que "formule una disculpa pública, clara y expresa dirigida a los vecinos y las vecinas de Parla, reconociendo el carácter ofensivo de sus palabras".

Esta reprobación se produce además después de que Alfonso Serrano visitara nuevamente la localidad esta semana, en un acto donde, tras conocer la propuesta de PSOE y Más Madrid para su reprobación en el Pleno, pedía al alcalde, Ramón Jurado (PSOE), que "dejara de hacer el payaso" y se centrara "en los problemas reales".

Jurado ha vuelto a reprochar al secretario general del PP de Madrid que no haya tenido "unos minutos para reunirse este alcalde" para "poder tratar asuntos y necesidades reales de nuestros vecinos y nuestras vecinas, asuntos tales como la falta de médicos en los centros de salud o la falta de pediatras".

"O también para tratar la falta de inversiones en materia de movilidad de los vecinos y vecinas de Parla, como el desdoblamiento de la carretera M-408 o también la llegada del MetroSur a nuestra localidad", ha añadido el regidor socialista en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.