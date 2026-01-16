"Por fin Madrid será para los vecinos y no para los coches": trabajadores y turistas opinan sobre el futuro bulevar de la Puerta de Alcalá

El Ayuntamiento de Madrid aprobó este jueves la remodelación integral de la calle de Alcalá entre la plaza de Cibeles y la plaza de la Independencia, una de las arterias más emblemáticas de la capital. Tras meses de retraso, las obras comenzarán en febrero de 2026 y se prolongarán hasta el primer trimestre de 2027, con una inversión prevista de 6,1 millones de euros.

El proyecto sigue la corriente europea de peatonalizar las ciudades: según el ranking que ilustra Visual Capitalist, de las 50 ciudades más caminables del mundo, 45 se encuentran en Europa, donde los centros históricos han ido recuperando espacio para los peatones, la proximidad a servicios esenciales es mayor y el transporte público eficiente reduce la dependencia del coche.

La reforma de la calle de Alcalá pretende recuperar su trazado histórico y mejorar la visibilidad de la Puerta de Alcalá mediante un paseo central de 3,8 metros que permitirá el tránsito peatonal alrededor del monumento. La calle mantendrá dos carriles más un carril bus por sentido, incorporará un carril bici en el lado sur y ampliará la acera norte, la más transitada por los peatones.

Simulación del resultado de la obras en el entorno de la Puerta de Alcalá / Ayuntamiento de Madrid

La remodelación recuperará el arbolado histórico con 57 nuevos ejemplares y vegetación en aceras y paseo central, además de renovar pavimentos, alumbrado, mobiliario urbano y terrazas. En la plaza de la Independencia se integrará la Puerta de Alcalá con el entorno peatonal y se crearán nuevos pasos de conexión.

Se reducirá un carril para unificar el carril bici hacia Serrano y el Retiro, se reorganizará el transporte público y se mejorará la accesibilidad. Calles cercanas como Alfonso XI y Pedro Muñoz Seca también se adaptarán con aceras más amplias y nuevos árboles.

A la espera de ver los resultados, la pregunta que queda es cómo perciben los madrileños, turistas o trabajadores de la zona estos cambios en uno de los ejes más transitados y simbólicos de la ciudad.

"Los bulevares hacen las ciudades más amigables y ayudan a activar los negocios"

Para averiguarlo, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA habla con algunos y, pese a la lluvia y a que muchos no estaban al corriente de la reforma, todos tienen algo que decir al conocer la información y al ver las imágenes compartidas por el Consistorio este mismo jueves. Rosana, que regenta uno de los quioscos frente a la Puerta de Alcalá, nos cuenta que "no estaba al tanto" de los futuros cambios, pero que celebra que se reduzca el tráfico "en una zona en la que hay demasiados" y que el entorno pase a ser más paseable, pues esto posibilitará que tenga "más clientes".

En la misma línea, Rober, aparcacoches, se alegra de la posibilidad de que haya más espacio para caminar a sabiendas de que su trabajo se verá alterado. "Perjudica mi trabajo, pero estamos para ello. Aquí hay demasiada gente y lo entendemos, para eso estamos", asevera.

Simulación del aspecto de la calle Alcalá tras la ejecución del proyecto. / Ayuntamiento de Madrid

Carola, una turista procedente de Chile que se encuentra haciendo fotografías junto a su hija delante de la Puerta de Alcalá, uno de los escenarios que más se repite en los carruseles de imágenes de quienes visitan Madrid por primera vez; relata que le "encantan" los bulevares y destaca no solo cómo "hacen las ciudades más amigables", sino la posibilidad de que ayuden a "activar los negocios" aledaños.

César, por otro lado, proclama sobre este proyecto avalado por la Unesco, la Comisión Local de Patrimonio Histórico y el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz; que "por fin Madrid será para los vecinos y no para los coches".

"Ese dinero se podría destinar a alquileres sociales"

Distinta es la opinión de Laura, que se escandaliza al escuchar que las obras costarán más de 6 millones de euros: "Creo que ese dinero se podría destinar a alquileres sociales, dado que tenemos un gran problema de vivienda en Madrid".

La sensación de un miembro del equipo de la cafetería Faborit es de incertidumbre. Cuenta que hace un año los negocios de la calle Alcalá recibieron "una circular en la que se advertía de que quitarían las terrazas por la remodelación", aunque no conoce más detalles como si finalmente ocurrirá esto o desde cuándo.

También muestra preocupación ante la posibilidad de que los clientes tengan dificultades para ver o acceder al establecimiento durante las obras, que se extenderán un año. "¿Cómo entra el cliente cuando la calle está cortada? También nos afecta cuando hay conciertos como los del 12 de Octubre, manifestaciones o maratones. No solo por los clientes, sino que tenemos problemas para ir y venir del trabajo en transporte público, algo que empeora mi camino, que ya es largo, pues vengo desde Torrejón", reflexiona.