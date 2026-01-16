Arranca el Festival de Comedia de Móstoles: Pantomima Full, Susi Caramelo, Goyo Giménez...

La cómica y presentadora Susi Caramelo abrirá este fin de semana el III Festival de Comedia de Móstoles, que reunirá entre el 18 de enero y el 22 de marzo de 2026 a una treintena de los mejores cómicos de España en el Teatro del Bosque y en el Teatro Villa de Móstoles. Organizada por Unarisamas Producciones y Fun Fun Comedy, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad madrileña, esta tercera edición contará con figuras destacadas del humor como la citada Susi Caramelo, Goyo Giménez, Luis Piedrahita, Miguel Lago, Pantomima Full, Ilustres Ignorantes (Javier Coronas, Raúl Cimas y Pepe Colubi) o Eduardo Aldán, entre otros.

A ellos se sumarán nuevos talentos de la comedia nacional como Raúl Massana, Chely Capitán, Eva y Qué, Coria Castillo, Mayte o Miguel Miguel, así como el cómico mostoleño Raúl Fervé, principal impulsor de este festival que ofrecerá al público una variada oferta de estilos y formatos, todo ello dentro del género cómico.

El festival arrancará este domingo 18, a partir de las 18:00 horas, con la actuación de la cómica y presentadora Susi Carameno, que desembarcará en el Teatro del Bosque con su lengua afilada, su sentido del ridículo en negativo y su capacidad única para decir lo que nadie se atreve. Le seguirán Goyo Jiménez, que tendrá una doble sesión tanto el 21 como el 22 de enero en el Teatro del Bosque, o el espectáculo de 'La Hora treintaypico', también en el Teatro del Bosque, el día 25 de enero, con Héctor de Miguel -Quequé- a la cabeza.

"Gracias a este festival, Móstoles se ha consolidado como una de las ciudades de referencia de la comedia en España, con teatros llenos, una programación de primer nivel y un público fiel que responde año tras año", ha destacado el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante la presentación. En total, serán más de dos meses de espectáculos cómicos que se celebrarán en el Teatro del Bosque y el Teatro Villa de Móstoles y cuyas entradas ya están a la venta a través de la web.