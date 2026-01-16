SUCESO
Se entrega, tras fugarse ayer, el presunto autor del atropello de una mujer en Usera
El suceso tuvo lugar sobre las 21:40 horas de la noche del jueves 15, en la calle Antonio López esquina con calle Mariblanca y en las inmediaciones de un paso de peatones regulado por semáforo
EFE
El presunto autor del atropello ocurrido en la noche del jueves 15 de enero en Usera se ha entregado esta tarde en la comisaría de Policía Nacional (CNP) situada en ese mismo distrito, han informado fuentes municipales.
Tras entregarse, Policía Nacional ha contactado con Policía Municipal de Madrid, encargada de la investigación, que ha enviado a una patrulla para recoger al presunto autor del atropello y trasladarle a la Comisaría de Coordinación Judicial de Policía Municipal de la calle Plomo, en Arganzuela.
En esa comisaría se le ha tomado declaración y ha quedado detenido hasta que mañana sábado pase a disposición judicial.
El atropello tuvo lugar sobre las 21:40 horas de la noche del jueves 15, en la calle Antonio López esquina con calle Mariblanca y en las inmediaciones de un paso de peatones regulado por semáforo.
SAMUR-Protección Civil atendió a una mujer de unos 45 años, con traumatismo craneoencefálico moderado, posible trauma pélvico y trauma ortopédico, por lo que fue trasladada grave al hospital 12 Octubre. Policía Municipal realizó el atestado y comenzó la búsqueda del vehículo implicado, que se dio a la fuga.
Esta mañana del viernes, la vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, pidió al conductor que se presentase “cuanto antes” en una comisaría y advertía que de no hacerlo "la policía llegará a él".
