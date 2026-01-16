Disturbios en el módulo 5 de la cárcel de Estremera: 10 internos, aislados tras un grave altercado

Las cárceles no son un lugar sencillo. La de Estremera, una de las más grandes y modernas de la Comunidad de Madrid, vivió este jueves un grave altercado. Una intervención rutinaria derivó en una protesta colectiva en el módulo 5, destrozos en la zona común y el envío de 10 internos a aislamiento, según ha denunciado CSIF Prisiones.

Según un comunicado difundido por el sindicato, todo empezóp cuando los funcionarios ordenaron a un preso abandonar el módulo tras requisarle un objeto prohibido. El recluso reaccionó de forma “violenta y agresiva”, se negó a acatar las instrucciones y profirió insultos y amenazas contra los trabajadores y jefes de servicio.

En respuesta a la situación, un grupo de internos inició una protesta en el comedor del módulo, provocando "importantes destrozos en el mobiliario, rompiendo sillas, mesas, papeleras y lanzando diversos objetos contra las ventanas y cristales que dan al patio", explica la nota. La tensión continuó en la zona de la cancela del rastrillo, donde los internos increparon y golpearon los cristales mientras los funcionarios trataban de controlar la situación.

Finalmente, la intervención permitió sacar al recluso del módulo y trasladarlo a otro departamento junto con el resto de implicados en los disturbios. El balance del episodio, según CSIF, se saldó con 10 internos en aislamiento. La nota señala también que el director y el subdirector de Seguridad estuvieron por la tarde en el módulo 5 “ayudando” a los funcionarios, y que la situación pudo reconducirse evitando un desenlace “más grave".

A la vista de lo ocurrido, la entidad sindical reclama medidas "inmediatas", entre ellas un refuerzo urgente de plantillas, el reconocimiento legal como agentes de la autoridad, la implantación de tecnología eficaz contra la entrada de objetos prohibidos, la actualización de medios coercitivos, formación especializada y “apoyo institucional real” ante incidentes o agresiones.