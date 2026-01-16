Dimite el alcalde de Morata de Tajuña tras ser procesado por un delito de prevaricación

El alcalde de Morata de Tajuña, el popular Fernando Villalain González, ha dimitido de su cargo a última hora de este jueves, un mes después de ser procesado por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Según ha explicado en un vídeo en las redes sociales del Ayuntamiento, Villalain ha justificado su decisión por las "circunstancias políticas y personales que han erosionado el ánimo, las ganas y la energía necesaria para liderar con la fuerza que el cargo exige", después de apuntar que "gobernar no es fácil".

"Me voy con la tranquilidad de haber dado todo lo que estaba en mi camino y en mi mano, con aciertos y con errores", ha añadido.

El pasado diciembre, el Tribunal de Instancia de Arganda del Rey, decidió procesar a Villalain por un delito de prevaricación administrativa. El hasta ahora alcalde de Morata de Tajuña fue imputado tras decidir, presuntamente, que una empresa privada construyera un graderío móvil para los festejos taurinos en el municipio.