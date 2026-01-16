Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GASTRONOMÍA

Así celebra el Día de la Croqueta un restaurante en pleno centro de Madrid: repartirá 4.000 croquetas gratis a partir de esta hora

La actriz y productora australiana Margot Robbie visitó este local el pasado verano para degustar la cocina típica española

Para degustar una de las 4.000 croquetas solo es necesario acercarse al local este viernes 16 de enero

Victoria Saulyak

Madrid

Madrid es una ciudad que tiene muchas cosas de las que presumir. La capital es un gran sitio para descubrir paisajes que te dejarán sin aliento, parques en los que desconectar, museos curiosos y platos que recordarás toda la vida. La Comunidad tiene un hueco para todos, tanto para los que buscan planes más tranquilos, como para los que están dispuestos a no parar en todo el día.

A esto se le suman también las celebraciones que puedan surgir en la capital, que hacen que haya aún más actividad y las calles se conviertan en hervideros de gente. Este 16 de enero, Día de la Croqueta, Madrid no ha amanecido en calma. En honor a uno de los bocados más típicos, numerosos restaurantes preparan ofertas especiales e iniciativas de las que solo podrás disfrutar durante este día.

Uno de los grandes hitos de este día lo protagoniza Arzábal. Una de las tabernas madrileñas más destacadas celebra el Día Internacional de la Croqueta repartiendo 4.000 croquetas gratuitas en su emblemático local junto al Parque del Retiro.

¿A qué hora reparten croquetas gratis en Madrid?

Para degustar una de las 4.000 croquetas que repartirá Arzábal, solo es necesario acercarse al local este viernes 16 de enero. El reparto comenzará a las 19:00 horas, por lo que te recomendamos que empieces a hacer cola un rato antes, pues una vez se acaben las croquetas, no se repartirán más.

Desde Arzábal establecen que su receta da como resultado unas croquetas de sabor intenso con un exterior crujiente y un interior cremoso, elaboradas con leche de oveja latxa y el mejor de los jamones. Sin duda, esta fórmula secreta ha llevado a este plato a coronarse como uno de los más icónicos y demandados de la carta.

Margot Robbie visitó el restaurante en su visita a España

Ahora, Arzábal no es solo uno de los nombres de la gastronomía tradicional madrileña para los locales, sino que también ha calado entre celebridades internacionales. La actriz y productora australiana Margot Robbie visitó el local de Retiro el pasado verano. Eso sí, no eligió las croquetas en su comanda. La actriz se decantó por platos típicos como la oreja o la torrija, contribuyendo a que la cocina española y, sobre todo la de Arzábal, se expanda aún más por el resto del mundo.

