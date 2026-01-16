Croquetas "fuera de carta": 3 versiones para salir del jamón

Cada 16 de enero, la croqueta se pone su traje de gala. Es el Día Internacional de la Croqueta: una excusa deliciosa para que restaurantes, cocinillas y devotos del "crujiente por fuera, crema por dentro" se lancen a celebrarla como merece. Una gran oportunidad para que restaurantes y amantes de la gastronomía puedan rendir homenaje a este plato popular, aunque el origen exacto es incierto y a veces se relaciona con iniciativas de comunicación para promocionar restaurantes de croquetas en España, como la que puso en marcha la periodista gastronómica Cristina Barbero hace ya más de una década.

Sea como sea, aquí lo importante es lo que pasa en el plato. Porque la croqueta, nacida en Francia y adoptada con entusiasmo en España, ha demostrado que puede ser tradición y también aventura. Y para quien quiera salirse del "jamón de toda la vida" sin renunciar al placer, aquí van tres croquetas poco habituales para celebrar la jornada viajando sin maleta: de Asia a Georgia, con escala final en una Italia castiza.

Pato laqueado en formato croqueta: el guiño asiático de Indochina Brasa

Hay croquetas que saben a casa, y otras que te hacen pensar en un wok chisporroteando. Indochina Brasa, el concepto del Grupo China Crown en La Finca Grand Café, juega precisamente a eso: a unir el perfume de la gastronomía asiática con el carácter de la brasa.

Su propuesta es un bocado con personalidad: croquetas de pato laqueado. Por fuera, ese crujiente que pide silencio para escucharlo romper. Por dentro, una crema sedosa donde el pato —con ese punto irresistible entre dulce y umami— se lleva todo el protagonismo. Un “sí” en mayúsculas para quienes creen que la croqueta también puede tener pasaporte.

Precio: 15 euros la ración (Indochina Brasa) / 12 € la ración (Gran Café Shanghai)

15 euros la ración (Indochina Brasa) / 12 € la ración (Gran Café Shanghai) Dónde: Avenida de Luis García Cereceda, 5 (Pozuelo de Alarcón)

Avenida de Luis García Cereceda, 5 (Pozuelo de Alarcón) También disponible en: Gran Café Shanghai (Gran Vía, 24)

Pato laqueado en formato croqueta: el guiño asiático de Indochina Brasa. / Cedida

Georgia en un bocado: las croquetas especiadas de Nunuka

Si lo tuyo son las cocinas que cuentan historias, apunta este nombre: Nunuka, un bistró georgiano con alma viajera fundado por Nino Kiltava. Su carta recorre una gastronomía poco habitual en Madrid, donde conviven ecos mediterráneos y sabores de Oriente Medio: especias, platos con carácter, panes, verduras, nueces… y mucha intención.

Y sí, aquí la croqueta se "traduce" a su idioma. La casa sirve croquetas de pollo especiado con salsa de nueces: un contraste que engancha porque mezcla lo familiar (pollo y bechamel) con ese giro georgiano donde la nuez aporta profundidad y un toque casi aterciopelado. Es de esas cosas que pruebas por curiosidad… y repites por puro vicio.

Precio: 13 euros la ración

13 euros la ración Dónde: Calle Libertad, 13 (Madrid)

Georgia en un bocado: las croquetas especiadas de Nunuka. / Cedida

Pesto y parmesano: el viaje ítalo-castizo de Café Barbieri

Hay sitios que tienen historia en las paredes y ganas de fiesta en la barra. Café Barbieri, en el corazón de Lavapiés, es uno de esos clásicos madrileños que hoy se reinventa con una propuesta ítalo-castiza, recetas cuidadas, cócteles con sello propio y un ambiente que invita a alargar la sobremesa.

Entre sus bocados estrella están las croquetas de pesto y parmesano: aromáticas, con el punto justo de queso para que sea goloso sin empalagar, y ese perfume verde del pesto que te lleva directo a Italia… pero sin salir de Madrid. Una croqueta que suena a trattoria y a barra de barrio, todo a la vez.

Precio: 9,5 euros la ración

9,5 euros la ración Dónde: Calle del Ave María, 45 (Madrid)

Pesto y parmesano: el viaje ítalo-castizo de Café Barbieri. / Cedida

El Día Internacional de la Croqueta no va de ponerse intenso: va de comer bien. Y si un día te sales del jamón de siempre, estas tres opciones lo dejan claro: pato laqueado, especias georgianas o pesto italiano. Si está bien hecha, cualquier idea funciona. Porque la croqueta es eso: pequeña, crujiente y capaz de ganar por goleada.