Delaossa, Luz Casal o Sen Senra: estos son los conciertos que llenarán Madrid de música lo que queda de enero

La música acompaña nuestro día a día y pone banda sonora a nuestras vidas. En este primer mes del año 2026, Madrid se convertirá en sede para múltiples grupos y artistas, que con su gran diversidad de géneros y estilos, ponen a disposición de los madrileños multiplicidad de experiencias sonoras. Entre los artistas más destacados se encontrarán Milo J, Luz Casal y Ser Serna en el Movistar Arena. Con precios que oscilan entre los 16€ y los 62€, la oferta musical busca ajustarse a todos los bolsillos para que la cuesta de enero no impida a los madrileños disfrutar de la buena música.

¿Qué conciertos habrá en Madrid en enero de 2026?

Candlelight: El Señor de los Anillos (17 y 30 de enero)

Durante 60 minutos, un cuarteto de cuerda interpretará la banda sonora de la saga para trasladarnos a la Tierra Media y sus misterios.

Entradas: a partir de 24 € .

¿Dónde? Hotel Wellington, en la calle de Velázquez, 8 (Retiro).

La Plata (17 de enero)

El grupo valenciano apuesta por Interzona , un proyecto que une el punk, el indie y el grunge de los 90.

¿Dónde? Sala Copérnico, en la calle Fernández de los Ríos, 67 (Chamberí).

SABA (17 de enero)

En su primera vez en España, el gripo es definido como "tu nuevo rapero de cabecera" por su promotora Primavera Tours.

Entradas: a partir de 24 €.

¿Dónde? Sala MON, en la calle Hilarión Eslava, 36 (Moncloa).

Cartel promocional del concierto de Luz Casal en Madrid / Inverfest

Luz Casal (17 de enero)

La artista coruñesa presenta su décimo octavo disco "Me voy a permitir".

Entradas: a partir de 62 €.

¿Dónde? Movistar Arena, Calle Goya 90.

Konga Kanibal (17 de enero)

Doble concierto con Avocado Boy que promete sudor y letras cantadas a grito pelado.

¿Dónde? Monete Club C. de Caños Viejos, 3 (Centro).

Fajardo y Pena Máxima (17 de enero)

Doble concierto con Avocado Boy que promete sudor y letras cantadas a grito pelado.

¿Dónde? Monete Club C. de Caños Viejos, 3 (Centro).

Patrick Watson (18 de enero)

Tras hacerse viral con su canción "Je te leaisserai des mots" el artista canadiense presenta su octavo álbum "uh, oh" .

¿Dónde? Teatro Eslava, en la calle del Arenal, 11 (Sol).

María Iskariot (20 de enero)

Desde Bélgica, por fuera son todo rosa y risas, pero en el escenario son puro punk rock.

Entradas: a partir de 18 €.

¿Dónde? Sala El Sol, en la calle Jardines, 3 (Centro).

Eladio y los Seres Queridos (22 de enero)

La banda gallega presentará su último disco "B.S.O 2005-2025" en el festival Inverfest en homenaje a sus veinte años sobre el escenario.

¿Dónde? Sala El Sol, en la calle Jardines, 3 (Centro).

Militarie Gun / Madrid Secreto

Militarie Gun (23 de enero)

Defensores del grito, los ritmos pesados y las guitarras potentes, Militarie Gun se presenta como un grupo de hardcore.

Entradas: a partir de 20 €.

¿Dónde? Sala Copérnico, en la calle de Fernández de los Ríos, 67 (Chamberí).

Mike Love (25 de enero)

Desde Hawái, el artista propone un espectáculo de melting pot de sonidos jugando con los loops y la mezcla entre los instrumentos y su propia voz.

¿Dónde? Sala Villanos, en la calle de Bernardino Obregón, 18 (Embajadores).

Pop X (26 de enero)

Grupo italiano que lleva 20 años creando "un disparatado proyecto electro pop".

Entradas: a partir de 20 €.

¿Dónde? Sala Villanos, en la calle de Bernardino Obregón, 18 (Embajadores).

Sen Senra y su gran homenaje al origen / Madrid Secreto

Sen Serna (30 de enero)

El artista da carpetazo a PO2054AZ , un homenaje a sus raíces, a su padre y a su lugar en el mundo, con un concierto que sabe a cierre de etapa.

¿Dónde? Movistar Arena, Calle Goya 90.

Delaossa (31 de enero)