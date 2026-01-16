MÚSICA EN MADRID
Delaossa, Luz Casal o Sen Senra: estos son los conciertos que llenarán Madrid de música lo que queda de enero
La banda sonora del primer mes del año estará marcada por una gran diversidad de artistas y géneros
La música acompaña nuestro día a día y pone banda sonora a nuestras vidas. En este primer mes del año 2026, Madrid se convertirá en sede para múltiples grupos y artistas, que con su gran diversidad de géneros y estilos, ponen a disposición de los madrileños multiplicidad de experiencias sonoras. Entre los artistas más destacados se encontrarán Milo J, Luz Casal y Ser Serna en el Movistar Arena. Con precios que oscilan entre los 16€ y los 62€, la oferta musical busca ajustarse a todos los bolsillos para que la cuesta de enero no impida a los madrileños disfrutar de la buena música.
¿Qué conciertos habrá en Madrid en enero de 2026?
Candlelight: El Señor de los Anillos (17 y 30 de enero)
- Durante 60 minutos, un cuarteto de cuerda interpretará la banda sonora de la saga para trasladarnos a la Tierra Media y sus misterios.
- Entradas: a partir de 24 € .
- ¿Dónde? Hotel Wellington, en la calle de Velázquez, 8 (Retiro).
La Plata (17 de enero)
- El grupo valenciano apuesta por Interzona, un proyecto que une el punk, el indie y el grunge de los 90.
- Entradas: a partir de 18 €.
- ¿Dónde? Sala Copérnico, en la calle Fernández de los Ríos, 67 (Chamberí).
SABA (17 de enero)
- En su primera vez en España, el gripo es definido como "tu nuevo rapero de cabecera" por su promotora Primavera Tours.
- Entradas: a partir de 24 €.
- ¿Dónde? Sala MON, en la calle Hilarión Eslava, 36 (Moncloa).
Luz Casal (17 de enero)
- La artista coruñesa presenta su décimo octavo disco "Me voy a permitir".
- Entradas: a partir de 62 €.
- ¿Dónde? Movistar Arena, Calle Goya 90.
Konga Kanibal (17 de enero)
- Doble concierto con Avocado Boy que promete sudor y letras cantadas a grito pelado.
- Entradas: a partir de 62€.
- ¿Dónde? Monete Club C. de Caños Viejos, 3 (Centro).
Fajardo y Pena Máxima (17 de enero)
- Doble concierto con Avocado Boy que promete sudor y letras cantadas a grito pelado.
- Entradas: a partir de 62 €.
- ¿Dónde? Monete Club C. de Caños Viejos, 3 (Centro).
Patrick Watson (18 de enero)
- Tras hacerse viral con su canción "Je te leaisserai des mots" el artista canadiense presenta su octavo álbum "uh, oh".
- Entradas: a partir de 32 €.
- ¿Dónde? Teatro Eslava, en la calle del Arenal, 11 (Sol).
María Iskariot (20 de enero)
- Desde Bélgica, por fuera son todo rosa y risas, pero en el escenario son puro punk rock.
- Entradas: a partir de 18 €.
- ¿Dónde? Sala El Sol, en la calle Jardines, 3 (Centro).
Eladio y los Seres Queridos (22 de enero)
- La banda gallega presentará su último disco "B.S.O 2005-2025" en el festival Inverfest en homenaje a sus veinte años sobre el escenario.
- Entradas: a partir de 18 €.
- ¿Dónde? Sala El Sol, en la calle Jardines, 3 (Centro).
Militarie Gun (23 de enero)
- Defensores del grito, los ritmos pesados y las guitarras potentes, Militarie Gun se presenta como un grupo de hardcore.
- Entradas: a partir de 20 €.
- ¿Dónde? Sala Copérnico, en la calle de Fernández de los Ríos, 67 (Chamberí).
Mike Love (25 de enero)
- Desde Hawái, el artista propone un espectáculo de melting pot de sonidos jugando con los loops y la mezcla entre los instrumentos y su propia voz.
- Entradas: a partir de 25 €.
- ¿Dónde? Sala Villanos, en la calle de Bernardino Obregón, 18 (Embajadores).
Pop X (26 de enero)
- Grupo italiano que lleva 20 años creando "un disparatado proyecto electro pop".
- Entradas: a partir de 20 €.
- ¿Dónde? Sala Villanos, en la calle de Bernardino Obregón, 18 (Embajadores).
Sen Serna (30 de enero)
- El artista da carpetazo a PO2054AZ, un homenaje a sus raíces, a su padre y a su lugar en el mundo, con un concierto que sabe a cierre de etapa.
- Entradas: a partir de 38 €.
- ¿Dónde? Movistar Arena, Calle Goya 90.
Delaossa (31 de enero)
- El rapero despide el mes con un concierto en el que presentará su último disco "La Madrugá".
- Entradas: a partir de 41 €.
- ¿Dónde? Movistar Arena, Calle Goya 90.
