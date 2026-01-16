LA 'PLAYLIST' DE EPE
Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana
Cada viernes, los dos miembros de la sección de cultura de este periódico, con sus diferentes filias y fobias musicales, proponemos tres temas por cabeza para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Solo hay que darle al play
Las 3 de Pedro del Corral
'Bomba de amor', de Luna Ki
Tras la bomba de humo que protagonizó en la primera edición del Benidorm Fest, Luna Ki regresa al festival alicantino con una seductora Bomba de amor. Y, oye, a diferencia de aquella descafeinada intentona, ahora tiene una lanza ganadora entre manos. Se ha quitado complejos, tonteando con los ritmos urbanos y latinos al gusto. Producido por Carlos Ares, ha logrado diferenciarse del resto por su autenticidad. No busca aparentar nada. Y, claro, descartado el resto, no para de ganar adeptos.
'El nudo', de Elena Carat
De rabiosa fragilidad, Elena Carat está haciendo de la música una interesante vía de desahogo. El nudo es su primer grito en solitario tras liderar la banda Patronato durante dos inviernos. Su propuesta es un alto en el camino. Un oasis que, entre tanto caos, tanta manía, resulta de lo más acogedor. A medio camino entre La Bien Querida y Christina Rosenvinge, se trata de un valor al alza. Es difícil encontrar canciones que sólo atiendan al corazón, sin mayor intención que sanar. Como éstas.
'Sa teva barca', de Júlia Colom
Se intuyen perfectamente las raíces mediterráneas sobre las que Júlia Colom ha levantado su cancionero. Sa teva barca es, tal vez, ay, el corte que mejor define su personalidad: robusta, luminosa, soñadora... Es hipnótica de principio a fin. Se crece por segundow, haciendo de cada verso una declaración de intenciones. Lleva dos álbumes interesantísimos a su espalda, pero aún le falta todo por contar. Con que se le parezca a esto, ya merecerá la pena.
Las 3 de Jacobo de Arce
'Chapter 1', de SAULT
Nunca nos cansaremos de insistir en lo buenos que son SAULT, la banda londinense capitaneada por el influyentísimo Inflo y en la que las voces principales las pone su mujer, a la que en solitario conocemos artísticamente como Cleo Sol. Su reinvención del soul y el r'n'b es tan hiperproductiva (algún año han llegado a publicar cinco álbumes) que a veces hasta se salen de sus territorios habituales: en su nuevo álbum, Chapter 1, se atreven con algo parecido al garaje en esta canción homónima que recuerda a los grupos de chicas con guitarras de los 60. Como unas Shangri-Las vueltas a la vida, aunque luego en el disco hay mucho, muchísimo más.
'Moon, Please', de Go Kurosawa
El japonés Go Kurosawa (por aquí todavía no hemos podido descifrar si se trata de su nombre real o solo artístico) es uno de esos tipos en los que la música parece llenar cada hueco de su cuerpo, como si no pudieran hacer otra cosa que imaginar ritmos y melodías, tocar lo que sea o ponerse a cantar a la primera de cambio. En su disco de debut, el también batería de la banda Kikagaku Moyo toca todos los instrumentos (y cuando decimos todos, nos referimos a un total de 19) en un viaje experimental que tiene bastante de odisea electroacústica amablemente salteada. Si uno se deja llevar, se puede alcanzar un cierto estado de hipnosis.
'Friends', de Papooz
Cantan en inglés, pero Papooz son un dúo parisino aficionado a los sonidos de aire vintage que ellos mezclan con una electrónica tan tan tan suave y dulzona que a veces todo el asunto roza el nivel de azúcar de un algodón de feria. A pesar de todo, su talento para arreglos y armonías es indudable, y su último disco, en el que colaboran distintos amigos como las Oracle Sisters que les acompañan aquí, es una saludable inyección de luz y de calma, como esos rayos de sol que calientan lo justo en una tarde suave de primavera. Una fórmula idónea para apaciguar los rigores del invierno y de la vuelta al trabajo que estamos atravesando estos días.
