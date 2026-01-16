Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Cantan en inglés, pero Papooz son un dúo parisino aficionado a los sonidos de aire vintage que ellos mezclan con una electrónica tan tan tan suave y dulzona que a veces todo el asunto roza el nivel de azúcar de un algodón de feria. A pesar de todo, su talento para arreglos y armonías es indudable, y su último disco, en el que colaboran distintos amigos como las Oracle Sisters que les acompañan aquí, es una saludable inyección de luz y de calma, como esos rayos de sol que calientan lo justo en una tarde suave de primavera. Una fórmula idónea para apaciguar los rigores del invierno y de la vuelta al trabajo que estamos atravesando estos días.