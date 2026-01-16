Bertín Osborne aplaza su pregón en Alcobendas por motivos de salud

El Ayuntamiento de Alcobendas ha informado este 16 de enero que el pregón de Bertín Osborne, que inaugura las Fiestas de la Virgen de la Paz 2026, se pospone por motivos de salud. Originalmente previsto para el domingo 18 de enero a las 18:30 horas, el acto se celebrará el jueves 22 de enero a la misma hora, junto con las actividades previstas para esa jornada, que incluyen la actuación de DJ El Pulpo y un reparto de chocolate con churros.

El cantante, de 71 años, había confirmado su participación en un vídeo presentado durante la organización de las fiestas, destacando su vinculación con Alcobendas, donde residió en el barrio de La Moraleja y mantiene lazos familiares. Aunque ha interrumpido temporalmente sus compromisos profesionales, fuentes cercanas aseguran que su situación no es grave y que podrá retomar su agenda en los próximos días.

El pregón se realizará desde el balcón principal del antiguo ayuntamiento, donde los asistentes podrán disfrutar del programa de actividades previsto para la nueva fecha.