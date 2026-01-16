Bernardo Bonezzi, el "Mozart de la Movida", da nombre a una nueva calle en Madrid

El músico y compositor Bernardo Bonezzi, el "Mozart de la Movida", da nombre desde este viernes a una nueva calle de Madrid, en reconocimiento a su trayectoria artística y en homenaje a una de las figuras más innovadoras de la movida madrileña.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y el concejal de Moncloa-Aravaca, Borja Fanjul, han inaugurado el vial, de nueva creación, que conecta la calle de Ofelia Nieto con la avenida del Santo Ángel de la Guarda, en el citado distrito.

Rivera de la Cruz ha señalado que con esta incorporación al callejero "Madrid rinde homenaje a un creador esencial de nuestra cultura contemporánea", cuya música "forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones y del imaginario artístico de la ciudad". Por su parte, Fanjul ha destacado que Bonezzi "supo captar el espíritu de un Madrid más libre y diverso, que despertaba a una nueva etapa", y que su legado musical "sigue inspirándonos décadas después".

La nueva calle en honor a Bernardo Bonezzi, el "Mozart de la Movida", en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca. / EUROPA PRESS

Conocido como el "Mozart de la movida madrileña", Bonezzi fundó el grupo Zombies con solo 13 años y alcanzó gran popularidad en 1980 con Groenlandia, convertido en himno de toda una época. Tras la disolución del grupo, orientó su carrera a la composición y mantuvo una estrecha colaboración con el cineasta Pedro Almodóvar, firmando bandas sonoras de títulos clave del cine español de los años ochenta.

Su trabajo se extendió también a la televisión y al cine con numerosos directores, y fue reconocido con el Premio Goya a la mejor música original en 1995 por Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, además de otros galardones de prestigio del ámbito cinematográfico.