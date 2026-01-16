Atropello y fuga en Usera: una mujer herida grave y trasladada al Hospital 12 de Octubre

Una mujer de 45 años ha resultado herida de gravedad tras ser atropellada este jueves por la noche en el distrito madrileño de Usera por un conductor que se ha dado a la fuga tras el accidente, según informa Emergencias Madrid.

El incidente, que ha tenido lugar alrededor las 21:40 horas en la calle Antonio López esquina con la calle Mariblanca, del barrio de Usera, en las inmediaciones de un paso de peatones regulado por semáforo.

Al lugar han acudido efectivos de la Policía Municipal y del Samur-Protección Civil, que han atendido y estabilizado a la víctima. La mujer ha sido trasladada en estado grave al Hospital Universitario 12 de Octubre con un traumatismo craneoencefálico moderado, un posible trauma pélvico y un trauma ortopédico.

La Policía Municipal ha realizado el atestado y ha regulado el tráfico en la zona.