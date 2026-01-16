Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente múltiple en la A-42 deja ocho heridos, dos de ellos graves

La Guardia Civil mantiene cortes en el tráfico en la A-42 sentido salida mientras continúan las labores de limpieza y retirada de los vehículos implicados.

Un choque por alcance que ha involucrado a ocho vehículos se ha producido este viernes en el kilómetro 24,500 de la A-42 sentido salida, según han informado los servicios de emergencia.

Al lugar del accidente han acudido efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, SUMMA112 y la Guardia Civil, que ha cortado el tráfico en la vía para facilitar las labores de rescate y asistencia.

Los bomberos han tenido que excacelar a la conductora de uno de los turismos, que había quedado atrapada tras el impacto. En total, SUMMA112 ha trasladado a ocho personas, de las cuales dos presentan heridas potencialmente graves y seis resultaron con lesiones leves.

Entre los heridos graves se encuentra un hombre de 57 años con fracturas en las extremidades superiores y policontusiones, y otro de 49 años con dolor abdominal y contusiones. Ambos han sido trasladados al Hospital 12 de Octubre.

Las seis personas restantes, con lesiones leves, han sido llevadas a distintos centros sanitarios: una al Hospital 12 de Octubre y las otras cinco al Hospital de Parla.

La Guardia Civil mantiene cortes en el tráfico en la A-42 sentido salida mientras continúan las labores de limpieza y retirada de los vehículos implicados.

