El Hospital 12 de Octubre realiza por primera vez en España cuatro trasplantes de corazón en menos de tres días

Es la primera vez que se logra en España. El equipo del Hospital 12 de Octubre de Madrid ha logrado recientemente realizar cuatro trasplantes de corazón en menos de tres días, concretamente en 63 horas en un fin de semana. Se trata de un hito relevante no solo por la cantidad de profesionales que involucra, hasta 50 en una sola intervención, sino por la dificultad en los tiempos de coordinación entre la donación y el propio trasplante.

Los casos, además, eran particularmente complejos, con pacientes en situación de especial gravedad. “Uno llevaba un largo tiempo en seguimiento y se había deteriorado poco a poco, otro recibía un corazón por segunda vez y los dos restantes dependían de máquinas para poder mantenerse hasta que recibieran un donante”, detalla la doctora María Dolores García Cosío, cardióloga del hospital madrileño y miembro del CIBER (Centro de Investigación Biomédica En Red) Cardiovascular. Se refiere a sistemas de asistencia mecánica del corazón que oxigenan la sangre en espera de un trasplante.

La evolución de los cuatro pacientes ha sido favorable en el algo más de un mes transcurrido desde las intervenciones. Solo uno de ellos permanece ingresado en el hospital, con ejercicios de rehabilitación cardiaca para poder recibir el alta. "Algunos han pasado de tener que estar ingresados en la unidad coronaria, encamados, con mucho problema muscular, a estar necesitando ahora rehabilitación, pero sus corazones funcionan a la perfección. Están adaptándose a la nueva situación con el nuevo corazón", explica la doctora García Cosío.

Lo confirma Alfonso Pinilla uno de los pacientes. Tras ocho años con una insuficiencia cardiaca, le llegó el momento del trasplante. "Ha salido muy bien y no he tenido dolores. He estado bien cuidado con estos profesionales, su trabajo ha sido espectacular", señala. "No tendré nunca palabras para agradecer suficientemente el trabajo que hacen estas personas. Y también quiero agradecer al donante y a su familia por darme la segunda oportunidad de poder vivir. Estaré eternamente agradecido".

En tres de los cuatro trasplantes realizados los órganos procedían de donantes en asistolia controlada, personas que habían fallecido por parada cardiorrespiratoria fuera de un hospital. La donación en asistolia controlada está permitiendo un incremento de los trasplantes de corazón y de otros órganos en los últimos años, señalan el jefe de cirugía cardiaca del 12 de Octubre, Christian Muñoz Guijosa, y el cardiólogo en el mismo centro Javier de Juan.

En los últimos 10 años, este tipo de donación se ha disparado casi un 300%, pasando de 43 en 2016 a 171 en 2025. El crecimiento del número total de trasplantes en ese mismo periodo ha sido de un 40,7%, de 729 en 2016 a 1.026 el año pasado.

El 12 de Octubre fue el centro madrileño que más trasplantes de órganos realizó en 2025 de los siete hospitales acreditados. Fueron un total de 336: 162 renales, 66 de hígado, 24 cardiacos, 66 pulmonares, 17 de páncreas y uno intestinal. El programa de trasplante cardiaco comenzó en este hospital en 1991 y desde entonces se han trasplantado 735 corazones.