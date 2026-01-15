Torrejón baja la tasa de basuras y mantiene la bajada del IBI en un 15%

Torrejón de Ardoz bajará un 15% la tasa de basuras en 2026, y mantendrá la reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de este ejercicio del 15%, según ha anunciado este jueves el alcalde de la localidad, Alejandro Navarro.

Estas medidas han convertido a Torrejón en la ciudad madrileña con el IBI más bajo de la región, según ha resaltado el Consistorio en un comunicado.

La bajada de la tasa de basuras responde a un 10% por el reciclaje más un 5% por domiciliación. Así, para los que pagaron en 2025 el recibo de 117 euros, este año será de 100,04 euros; para los que abonaron 180 euros, pasan a 153,90 euros y los de 250 euros se queda en 213,75 euros.

Esta bajada supone que la tasa de basuras de Torrejón está en la media nacional, ha asegurado el Consistorio, que ya plantea mayores reducciones para esta tasa de cara a 2027.

Para ello valoran poner en marcha programas que promuevan el grado de separación y reciclaje para disminuir el número de toneladas a tratar, así como incluir el número de personas que residen en una misma vivienda como un elemento más en la determinación de la cuota a pagar.

"Entiendo que para algunos esta rebaja les pueda parecer insuficiente, porque sé que a las familias torrejoneras les supone un gran esfuerzo tener que pagar este nuevo impuesto", ha comentado el regidor en referencia a la tasa de basuras.

Igualmente, se mantiene la bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), un 10% más un 5% más por su domiciliación, ha recalcado el consistorio. En este sentido, Navarro ha recordado que las familias con todos sus miembros desempleados durante al menos 8 meses en el año 2025 quedan exentas de pagar el IBI.

Torrejón fue la primera ciudad de la Comunidad de Madrid que lo hizo y la única que lo sigue llevando a cabo. Asimismo, las familias numerosas tendrán una bonificación mínima del 10% y de hasta el 90% en este impuesto.