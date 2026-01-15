Madrid amanece este jueves con neblina y activa alertas por nieve en horas de la tarde: estas son las zonas afectadas

Madrid amanece hoy, jueves 15 de enero de 2026, con brumas y bancos de niebla matinales que se espera vayan disminuyendo a lo largo del día. De acuerdo con la AEMET, la capital puede esperar una jornada nubosa que dejará precipitaciones débiles al mediodía, en torno a las 14:00 de la tarde y chubascos más copiosos a partir de las 17:00 horas.

Las temperaturas descenderán ligeramente con respecto al día de ayer, con máximas de entre 7º y 8º, y mínimas de entre 2º y 3º. Los vientos, aunque moderados, podrán alcanzar rachas de hasta 15 km/h.

Alertas por nevada en la Sierra

La Aemet ha activado la alerta amarilla en la Sierra de Madrid desde las 18:00 hasta las 24:00 horas por posibles acumulaciones de nieve de hasta 5 cm. Con una cota de nieve en torno a 1000 metros y 1200 metros, los acumulados se esperan sobre todo en la zona de Somosierra.