TIEMPO
La sierra permanecerá este viernes en aviso amarillo por nieve desde el mediodía
Aemet calcula que podrían acumularse hasta 5 centímetros de nieve a partir de los 1400 metros en la zona de Somosierra
EFE
La sierra de Madrid permanecerá este viernes en aviso amarillo por nieve desde el mediodía hasta el final de la jornada, con espesores previstos de hasta cinco centímetros a partir de los 1400 metros de altitud, según ha alertado el 112.
La Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid ha informado de este pronóstico a los ayuntamiento y a los organismos pertinentes para que adopten las medidas necesarias y avisen a sus vecinos.
La Aemet había previsto activar el aviso amarillo a partir de las 18.00 horas de este viernes, pero ha adelantado la hora de la activación a las 12.00 horas, y calcula que podrían acumularse hasta 5 centímetros de nieve a partir de los 1400 metros en la zona de Somosierra.
