No elijas este destino para las vacaciones de verano: es la ruta de avión más problemática de Madrid

Ya finalizada la época de viajes de 2025, es hora de planificar los del año que comienza. Flightright, el portal especializado en la defensa de los derechos de los pasajeros aéreos, ha analizado la situación de las rutas de avión más frecuentadas en España. Si vas a volar este año debes saber que casi uno de cada cuatro vuelos (24,6%) llegó con retraso a su destino. En algunas rutas, incluso cada tres.

Si llega el verano y te llama la atención ir a las islas españolas, debes saber que Palma de Mallorca-Madrid destaca como la ruta interna más problemática, con una tasa de retraso del 26,2%. Además, si deseas disfrutar de la isla en periodos vacacionales, es importante tener en cuenta que en los momentos de mayor volumen de tráfico, los vuelos se verán todavía más afectados. El trayecto inverso tampoco se libra: el 23,5% de los vuelos Madrid-Palma de Mallorca no llegan en hora. Incluso, en la clásica ruta Madrid-Barcelona, uno de cada seis vuelos (17,5%) no aterrizó a tiempo.

“En aeropuertos con un elevado volumen de tráfico, como pueden ser Palma de Mallorca o Barcelona, basta un pequeño desajuste operativo para que los retrasos se propaguen rápidamente a lo largo de toda la red aérea”, explica Lucía Cegarra, experta legal de Flightright.

En cuanto a las rutas internacionales, en la de Madrid-Roma, uno de cada cuatro vuelos (24,5%) llegó tarde. Asimismo, las conexiones Madrid–Londres (24,1%) y Madrid–París-Orly (16,6%) muestran irregularidades significativas.

¿Qué derechos tengo como pasajero?

De acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 261/2004 de la Unión Europea, los pasajeros pueden tener derecho a una compensación económica de entre 250 y 600 euros en caso de retrasos significativos, cancelaciones o denegación de embarque, en función de la distancia del vuelo y de la duración del retraso. Para ello, es necesario que la causa del problema sea imputable a la aerolínea y que no concurran circunstancias extraordinarias, como fenómenos meteorológicos extremos.

Por ello, ante cualquier imprevisto, Flightright recomienda documentar con el mayor detalle posible los retrasos y las incidencias, por ejemplo mediante fotografías de los paneles informativos, notificaciones guardadas de la aplicación de la aerolínea o confirmaciones escritas sobre la causa del problema. Además, también conviene conservar cuidadosamente los justificantes de gastos adicionales, como comidas o noches de hotel.