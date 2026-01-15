Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Álvaro ArbeloaAlbacete - Real MadridHuir de VenezuelaOperación CampamentoMercé RodoredaRobot Da VinciFuenlabradaChurrería Toledo
instagramlinkedin

TRANSPORTES

Retrasos de una hora en por lo menos siete trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en los sistemas de electrificación

La incidencia ha sido originada por un tren parado entre Atocha y Mejorada del Campo, a la altura de Vallecas, según apuntan fuentes de los operadores ferroviarios, que precisan que las dos vías han sido cortadas para hacer el trasbordo

Archivo - Tren AVE de Renfe.

Archivo - Tren AVE de Renfe. / RENFE - Archivo

Paula Correa

Problemas en el corredor de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona. Diversos trenes circulan con hasta una hora de retraso por una incidencia en los sistemas de electrificación entre Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Mejorada del Campo.

Según la información consultada por Europa Press, a las 15.00 horas ya eran siete los trenes que deberían de haber salido de la estación con destino a Barcelona pero aún no habían abandonado la estación madrileña. Por el momento, administrador de la infraestructura (Adif) no ha informado de que se haya podido solucionar, y los trenes siguen registrando retrasos.

La incidencia ha sido originada por un tren parado entre Atocha y Mejorada del Campo, a la altura de Vallecas, según apuntan fuentes de los operadores ferroviarios, que precisan que las dos vías han sido cortadas para hacer el trasbordo.

Entre los trenes afectados también se encuentra una Alvia de Renfe con destino a Pamplona, ya que utiliza la misma línea que va a Barcelona. En cuanto a las llegadas, también hay varios trenes con retrasos, como un Alvia procedente de Pamplona, que tendría que haber llegado a las 14.34 y, actualmente, su llegada está prevista para las 15.31 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fuenlabrada supera los 100 euros por persona en servicios sociales, a la cabeza en la región
  2. Los vecinos de Toledo se vuelcan con la churrería Catalino tras su cierre provisional: 'No sabíamos que teníamos tanto cariño
  3. BTS actuará en Madrid en 2026: fechas y cómo comprar entradas para los conciertos de la banda de K-Pop en el Metropolitano
  4. La Librería Hojablanca, del Casco Histórico de Toledo, echa el cierre... pero solo durante un mes
  5. Las últimas chabolas de Ventas esperan el desalojo: 'Nos felicitaron la Navidad y nos dijeron que teníamos un mes para irnos
  6. El inicio de las demoliciones de la Operación Campamento levanta nuevo un muro entre Madrid y el Gobierno
  7. Madrid establecerá fecha de caducidad para algunas leyes y revisará todas cada cuatro años
  8. Revienta una tubería de aguas fecales en los juzgados de Plaza de Castilla y los funcionarios denuncian el mal estado de las oficinas

El Atlético blinda a Giuliano Simeone: renueva hasta 2030 y tendrá una cláusula de estrella

El Atlético blinda a Giuliano Simeone: renueva hasta 2030 y tendrá una cláusula de estrella

Tu voz revela más de lo que imaginas: los riesgos para la privacidad en la era de la inteligencia artificial y otras tecnologías

Tu voz revela más de lo que imaginas: los riesgos para la privacidad en la era de la inteligencia artificial y otras tecnologías

Ariadna contra el maltrato de Barbazul: Álex Ollé trae al Teatro Real al "primer gran personaje femenino emancipado de la ópera"

Ariadna contra el maltrato de Barbazul: Álex Ollé trae al Teatro Real al "primer gran personaje femenino emancipado de la ópera"

Parla aumenta un 40% el nuevo contrato de limpieza, al que destinará 183 millones de euros

Parla aumenta un 40% el nuevo contrato de limpieza, al que destinará 183 millones de euros

Pepe Viyuela, Juanjo Artero y Paloma San Basilio encabezarán la nueva temporada de Escena Alcorcón

Pepe Viyuela, Juanjo Artero y Paloma San Basilio encabezarán la nueva temporada de Escena Alcorcón

El presidente de Radio Televisión Madrid, José Antonio Sánchez, nuevo presidente de FORTA

El presidente de Radio Televisión Madrid, José Antonio Sánchez, nuevo presidente de FORTA

Ayuso insiste en que no participará en el “linchamiento” y “desprestigio” de Julio Iglesias por parte de políticos