COMUNICACIÓN
El presidente de Radio Televisión Madrid, José Antonio Sánchez, nuevo presidente de FORTA
Releva a Rosa Romà, actual presidenta de 3Cat, por un periodo de seis meses, siguiendo el turno rotativo establecido en los estatutos
EFE
La Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión (FORTA) ha elegido a José Antonio Sánchez Domínguez, director general de Radio Televisión Madrid (RTVM), como nuevo presidente de la entidad.
Sánchez asumirá la presidencia de la federación, como es habitual, por un periodo de seis meses, es decir hasta julio de 2026, para cumplir con el turno rotatorio que prevén los estatutos de FORTA. El nuevo presidente sucede en la presidencia a Rosa Romà, presidenta de 3Cat (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals).
Según la federación, José Antonio Sánchez ha asegurado que en esta etapa trabajará para "reforzar los proyectos compartidos, optimizar los recursos disponibles y profundizar en la transformación digital, con una atención especial a la innovación y a la captación de públicos jóvenes".
El periodista, que inició su carrera profesional en EFE, desarrolló una extensa labor periodística en ABC y fue columnista de La Razón, es director general de RTVM desde junio de 2024, cargo que asumió tras ejercer como administrador provisional de la televisión autonómica desde 2021.
Antes, ya había desempeñado responsabilidades directivas en esta misma entidad como director general de RTVM entre 2011 y 2014, un año en el que fue nombrado presidente de RTVE hasta 2018. También en la corporación estatal ocupó el cargo de director general entre 2002 y 2004.
- Fuenlabrada supera los 100 euros por persona en servicios sociales, a la cabeza en la región
- Los vecinos de Toledo se vuelcan con la churrería Catalino tras su cierre provisional: 'No sabíamos que teníamos tanto cariño
- BTS actuará en Madrid en 2026: fechas y cómo comprar entradas para los conciertos de la banda de K-Pop en el Metropolitano
- La Librería Hojablanca, del Casco Histórico de Toledo, echa el cierre... pero solo durante un mes
- Las últimas chabolas de Ventas esperan el desalojo: 'Nos felicitaron la Navidad y nos dijeron que teníamos un mes para irnos
- El inicio de las demoliciones de la Operación Campamento levanta nuevo un muro entre Madrid y el Gobierno
- Madrid establecerá fecha de caducidad para algunas leyes y revisará todas cada cuatro años
- Revienta una tubería de aguas fecales en los juzgados de Plaza de Castilla y los funcionarios denuncian el mal estado de las oficinas