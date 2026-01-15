El presidente de Radio Televisión Madrid, José Antonio Sánchez, nuevo presidente de FORTA

La Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión (FORTA) ha elegido a José Antonio Sánchez Domínguez, director general de Radio Televisión Madrid (RTVM), como nuevo presidente de la entidad.

Sánchez asumirá la presidencia de la federación, como es habitual, por un periodo de seis meses, es decir hasta julio de 2026, para cumplir con el turno rotatorio que prevén los estatutos de FORTA. El nuevo presidente sucede en la presidencia a Rosa Romà, presidenta de 3Cat (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals).

Según la federación, José Antonio Sánchez ha asegurado que en esta etapa trabajará para "reforzar los proyectos compartidos, optimizar los recursos disponibles y profundizar en la transformación digital, con una atención especial a la innovación y a la captación de públicos jóvenes".

El periodista, que inició su carrera profesional en EFE, desarrolló una extensa labor periodística en ABC y fue columnista de La Razón, es director general de RTVM desde junio de 2024, cargo que asumió tras ejercer como administrador provisional de la televisión autonómica desde 2021.

Antes, ya había desempeñado responsabilidades directivas en esta misma entidad como director general de RTVM entre 2011 y 2014, un año en el que fue nombrado presidente de RTVE hasta 2018. También en la corporación estatal ocupó el cargo de director general entre 2002 y 2004.