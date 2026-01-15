El primer año de la estrategia para el empleo cierra con un 12% más de inserción laboral en Madrid

La Estrategia de Empleo de la Ciudad de Madrid 2024-2027, presentada en el verano de 2024 por el Ayuntamiento, ha cerrado su primer año de aplicación con un aumento cercano al 12% en la capacidad de inserción laboral de la Agencia para el Empleo municipal, según el balance presentado este jueves por la vicelalcaldesa, Inma Sanz.

De acuerdo con el mismo, en total, 19.929 personas se incorporaron al mercado de trabajo a través de la atención y los servicios de la entidad, lo que supone un 11,8% más que el año anterior. Asimismo, se produjo también un notable incremento en el volumen de actividad de la Agencia, con 55.909 ciudadanos atendidos durante estos doce meses, un 11,7% más que en 2023.

Unos datos "muy positivos", en palabras de Sanz que acompañan a los buenas cifras de paro de la capital, que terminó 2025 con 132.070 personas desempleadas, el nivel más bajo desde 2007, y una tasa de paro del 7,8%, casi dos puntos y medio por debajo de la media nacional (10,4%).

No obstante, ha matizado la delegada, los buenos resultados no quitan que sigue habiendo "dificultades" para la inserción de determinados grupos de población, como son los mayores de 45 años, las mujeres con hijos y escasa formación; los jóvenes no integrados en el ámbito formativo o laboral y también las personas con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental, por los que se debe trabajar en "seguir mejorando las estadísticas".

Un 94% de actuaciones ya en marcha

En su primer año, el balance municipal sostiene que se han iniciado todas las medidas previstas para este periodo y que el 94,3% del conjunto de actuaciones ya está en marcha: 42 medidas completadas, 40 en ejecución y cinco programadas para desarrollarse en el presente año.

En orientación, la Agencia atendió a casi 39.000 personas (un 10% más que en 2023) y realizó más de 14.000 diagnósticos de empleabilidad, con el objetivo de personalizar itinerarios. Dentro de este apartado, el programa ‘Empleo con seguimiento’ ha llegado a casi 2.700 personas y facilitó el acceso al empleo de más de 1.200, con una permanencia superior al 50% a los tres meses. Además, ‘Camino al Empleo’, en coordinación con servicios sociales, permitió contactar con más de 1.100 personas en situación de vulnerabilidad.

En intermediación, el espacio ‘Talento y Empresas’ captó más de 6.100 puestos de trabajo, con la participación de más de 18.000 personas, y facilitó más de 4.000 inserciones directas y casi 20.000 indirectas.

Por último, en formación, las dos primeras escuelas municipales —Empleo Verde y Oficios, y Hostelería y Alimentación— han formado ya a más de 900 alumnos, con una tasa de inserción directa del 51% y niveles de satisfacción por encima del 90%, según el balance municipal.