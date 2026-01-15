Pepe Viyuela, Juanjo Artero y Paloma San Basilio encabezarán la nueva temporada de Escena Alcorcón

La nueva temporada de Escena Alcorcón contará con figuras destacadas del panorama cultural nacional como Pepe Viyuela, Antonio Molero, Juanjo Artero, Paloma San Basilio o la compañía Yllana. Se trata de la programación impulsada por el Ayuntamiento de Alcorcón para reforzar su apuesta por una cultura pública, plural y accesible a todos los públicos.

La alcaldesa, Candelaria Testa (PSOE), ha presentado esta nueva edición en el Centro Cívico Viñagrande, acompañada por la concejala de Cultura y Festejos, Miriam Benítez, y por el actor Pepe Viyuela, quien recalará en la ciudad el próximo mes de mayo con la obra El barbero de Picasso.

Durante el acto, Testa ha reivindicado el papel de la cultura “en tiempos oscuros”, subrayando su capacidad para remover conciencias y contribuir a la reflexión colectiva. “La cultura inquieta que ha caracterizado a Alcorcón es hoy más necesaria que nunca para pensar, entre todos y todas, cómo construir un mundo mejor”, ha señalado.

En la misma línea, Pepe Viyuela ha destacado que la cultura va más allá de ser una simple herramienta. “Es un elemento esencial en la construcción de la sociedad. Del mismo modo que la sangre da vida a nuestro cuerpo, la cultura nos permite crear comunidades más tolerantes, libres y capaces de afrontar los momentos difíciles con esperanza”, ha afirmado el actor.

Por su parte, la edil de Cultura ha detallado que la programación incluye una amplia variedad de disciplinas artísticas, como ópera, circo, danza, música en directo y teatro, con un refuerzo especial del teatro familiar, que se amplía y diversifica en los próximos meses.

“Hemos diseñado una programación diversa, pensada para llegar al mayor número de sensibilidades y gustos, con propuestas para todas las edades y accesibles a toda la ciudadanía. Ese es el sentido de una cultura pública comprometida”, ha remarcado Benítez.

Entre los espectáculos más destacados figuran Dulcinea, de Paloma San Basilio; Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie, protagonizado por Juanjo Artero en el papel de Hércules Poirot; y El barbero de Picasso, interpretado por Pepe Viyuela y Antonio Molero.

La temporada se completa con propuestas como la ópera La traviata, de Giuseppe Verdi; el espectáculo de danza Txalaparta, de Kukai Dantza, galardonado en varias ocasiones con los Premios Max; o Michael’s Legacy, con Ximo MJ, considerado uno de los mejores homenajes escénicos a Michael Jackson.

Asimismo, Escena Alcorcón refuerza su programación familiar con el objetivo de consolidarla dentro de la agenda cultural municipal e incorpora como novedad una propuesta dirigida a bebés a partir de seis meses, centrada en la experimentación sensorial compartida entre pequeños y adultos.

Por último, la programación mantiene su firme compromiso con el talento local, dando visibilidad a asociaciones y colectivos de la ciudad que volverán a subirse a los escenarios del Teatro Buero Vallejo y del Centro Cívico Viñagrande, como Isósceles Teatro, Botón de Oro, la Coral Polifónica o la Orquesta Municipal de Alcorcón, entre otros.