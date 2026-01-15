Parla aumenta un 40% el nuevo contrato de limpieza, al que destinará 183 millones de euros

El Ayuntamiento de Parla ha dado luz verde este jueves a la adjudicación de un nuevo contrato para el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, que contará con una inversión de más de 183 millones de euros para los próximos once años, lo que supone un aumento del 40% del presupuesto.

Así lo ha anunciado este jueves la concejala del área, Gema Isabel Torres, quien ha explicado que, tras su aprobación en Junta de Gobierno, en los próximos días "se hará efectiva la firma del contrato y se iniciará el nuevo servicio, que permitirá contar con más personal y más medios mecánicos".

El servicio, cuyo contrato se firmará este mes de enero una vez finalicen los plazos del procedimiento público, ha sido adjudicado mediante procedimiento público a la UTE Urbaser-FCC por un importe de 183 millones de euros, divididos en dos lotes, con una vigencia de once y cuatro años, respectivamente.

El primer lote, con una cuantía de 179.502.657 euros, IVA incluido, se firmará por un periodo de once años sin posibilidad de prórroga, para los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y gestión de los Puntos Limpios, fijos y móviles.

El lote 2, con una cuantía de 3,6 millones de euros, tendrá una vigencia de cuatro años sin posibilidad de prórroga y prestará el servicio de recogida y transporte de residuos de muebles y enseres, previo concierto de cita con la ciudadanía que no pueda transportarlos hasta los Puntos Limpios.

De esta forma, el Consistorio aumenta en un 40% la partida presupuestaria destinada a este servicio, lo que supone un incremento de plantilla, de vehículos y de maquinaria, que mejorarán el aspecto de la ciudad, según ha destacado el Consistorio en una nota.

Para ello, gracias a este incremento, la adjudicataria aumenta el número de camiones, que incorporan carga bilateral y se adaptan a la normativa de bajas emisiones.

Aumenta también el número de maquinaria, como hidrolimpiadoras, lo que permitirá mantener las limpiezas intensivas durante todo el año, siempre que la climatología no lo impida, algo que hasta ahora, estas campañas se realizaban de forma estacional.

Maquinaria de lavado de aceras, fregadoras, mezcladores de productos para la eliminación de pintadas, nuevos contenedores para la recogida de restos vegetales en zonas residenciales y de viviendas unifamiliares son otras de las mejoras que implementa el servicio.

Se unen además a la progresiva instalación en toda la ciudad de contenedores para el depósito y gestión posterior de restos orgánicos, y máquinas de reciclaje de latas y plásticos; un servicio que se prestará en convenio con comercios de proximidad, con el fin de beneficiar tanto a comerciantes como a vecinos y vecinas.

En el apartado de personal, el aumento presupuestario municipal permite que aumente el número de trabajadores y trabajadoras que la adjudicataria pone a disposición de los servicios. De esta manera, aumentará la frecuencia de recogida de residuos en todas las fracciones.

Además, en coordinación con la Concejalía de Formación y Empleo, se apoyará la contratación social con el fin de fomentar el empleo total en la ciudad.