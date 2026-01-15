RESTAURANTES MADRID
El nuevo rincón de Madrid inspirado en 'El Quijote': así es Café de Cervantes, el restaurante de moda
Con dos terrazas y un jardín vertical, este es el restaurante que no te puedes perder este 2026
Si sueles pasar por Plaza de España es imposible que no te hayas parado a mirar lo que en Madrid se conoce como "el búnker": una estructura metálica de color verde que se ha inaugurado ahora como una cafetería. El 7 de enero, el nuevo proyecto del Grupo Casa Remigio abrió sus puertas en pleno corazón de la capital después de cuatro años de obras.
Café de Cervantes está inspirado en la obra más universal del autor, 'El Quijote'. Cada plato es un griño a la historia, y en cada detalle busca entrelazar la literatura y el sabor castizo de los platos que homenajean el Siglo de Oro y la esencia madrileña.
Así es el nuevo restaurante de moda en Madrid
El restaurante cuenta con dos terrazas. Una principal, que da la bienvenida al visitante, y otra lateral, perfecta para disfrutar del auténtico vermú madrileño, reinventado pero sin perder su esencia. La fachada está adornada con un jardín vertical que integra naturaleza en pleno centro de Madrid.
La decoración de su interior está inspirada en la novela e integra una librería especializada en Cervantes y en la literatura del siglo XVII. En el salón interior, con un aforo para 100 personas, podrás degustar los platos de la carta que van desde las albóndigas entomatadas hasta los puerros asados, sin olvidar el sello madrileño con la propuesta renovada del tradicional bocadillo de calamares.
Sin duda, la propuesta de cócteles también está cuidada al detalle: mojitos, aperol, piña colada, entre otros muchos. Además del vermú, cuentan con una amplía gama de bebidas para disfrutar acompañado de los platos o para un momento de relax que te desconecta del día a día.
La arquitectura de Café de Cervantes es en sí misma una obra de arte, un espacio perfecto para vivir el Madrid más auténtico que mezcla tradición con innovación.
