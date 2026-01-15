Confirmado por el Ayuntamiento de Madrid: ya están disponibles las entradas para visitar este histórico museo de la capital

Es oficial: la Empresa Municipal de Transportes de Madrid ya ha puesto a la venta las entradas desde este jueves las entradas para visitar el Museo EMT Madrid. Los interesados podrán conocer de cerca los más de 40 vehículos históricos que han formado parte de la historia de la ciudad durante toda la trayectoria de la empresa municipal.

La reapertura de este espacio tendrá lugar el próximo 7 de marzo y permanecerá abierto hasta el 28 de junio y del 5 de septiembre al 29 de noviembre de 2026. El Museo EMT Madrid se encuentra en el Centro de Operaciones de Fuencarral, una nave edificada en 1959 que tiene un gran interés arquitectónico por tratarse de uno de los pocos ejemplos de edificio industrial del Madrid de los años 60 que aún permanece en uso.

¿Cómo puedo reservar las entradas?

Para acceder a las instalaciones del museo y poder conocer de cerca esta colección de vehículos históricos, así como otros artículos y piezas vinculados a la historia del transporte madrileño, es necesario reservar desde este jueves las entradas a través de la web del Museo EMT Madrid.

Las visitas individuales están programadas para sábados, domingos y festivos con dos pases matinales, a las 11.00 y a las 12.30 horas, y otros dos vespertinos, a las 16.30 horas y las 18.00 horas, entre el 7 de marzo y el 17 de mayo, y del 17 de octubre al 29 de noviembre.

Entre el 23 de mayo y el 28 de junio y del 5 de septiembre al 11 de octubre, las visitas de tarde se realizarán a las 17.00 horas y las 18.30 horas. Los días festivos de apertura del Museo EMT Madrid serán el 2 y 3 de abril (Semana Santa), 1 y 15 de mayo, 12 de octubre, 2 y 9 de noviembre.

Como es habitual, los martes laborables quedan reservados para visitas de grupos en horario de 11.00 horas, 12.30 horas, 16.30 horas y 18.00 horas.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Las tarifas establecidas para las visitas no varían con respecto al año pasado. Así, serán cinco euros la entrada general y tres euros para niños hasta los siete años, carné de familia numerosa, estudiantes, personas con discapacidad, empleados de EMT Madrid y familiares con tarjeta y mayores de 65 años.

La entrada es gratuita para niños hasta cuatro años y miembros de la Asociación de Amigos de EMT y el Autobús. En fines de semana y festivos, las plazas disponibles ascienden a un total de 160.

Las novedades de esta edición

Durante el pasado año, el museo recibió cerca de 6.200 visitantes. En esta ocasión, como novedad, se incorpora el autobús articulado MAN NG313F que después un año de restauración íntegra vuelve a la exposición.

Asimismo, en él se conservan autobuses tan emblemáticos como los modelos de dos pisos Guy Arab (del año 1947) y Leyland Titan (de 1957). También el Pegaso 6035-A, del año 1966, el primer modelo articulado que prestó servicio en Madrid, o el microbús Pegaso Sava 5720, de 1976, entre otros.

Además de vehículos históricos, el público podrá contemplar maquinaria antigua, uniformes y otros elementos propios del funcionamiento diario de EMT Madrid, paradas y marquesinas antiguas, maquetas, asientos de tranvías y autobuses, así como planos y mapas de distintas épocas.