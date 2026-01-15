Mercé Rodoreda, también en clave de danza: La Veronal se inspira en la autora catalana para su nuevo espectáculo en Centro de Danza Matadero

Una frase así siempre es difícil, aunque responda a una cierta realidad: Mercé Rodoreda está de moda. Puede parecer frívolo hablar de esta manera de una de las autoras más importantes del siglo XX español (catalán si queremos ser más concretos) que lleva más de 40 años muerta. Pero las pistas de ese renacer, de una reivindicación de su legado literario que viene fuerte, son claras. El CCCB barcelonés tiene en cartel una gran exposición en torno al imaginario de la escritora que se puede visitar hasta finales de mayo. Silvia Munt, actriz protagonista de la adaptación de su novela La plaça del Diamant, está rodando un documental sobre ella. Y a un escritor omnipresente como David Uclés se le ha ocurrido elegirla como una de las protagonistas de La ciudad de las luces muertas, la novela con la que acaba de ganar el Premio Nadal. Ahora, Rodoreda desembarca también en la escena madrileña con la aproximación que Marcos Morau y su compañía La Veronal, con la ayuda de la música de María Arnal, proponen para La mort i la primavera, la novela que Rodoreda dejó inacabada.

La obra será la encargada de abrir, este jueves, la programación de 2026 de Centro de Danza Matadero, el centro municipal consagrado al baile y comandado por María Pagés, y se podrá ver en la Nave 11 del recinto de Arganzuela entre el 15 y el 25 de enero. Estrenada el pasado verano en la Bienal de Venecia, y que pasó posteriormente por el Teatre Nacional de Catalunya barcelonés, se trata de una pieza de danza contemporánea que adapta al lenguaje del cuerpo uno de los textos más enigmáticos de Rodoreda, publicado póstumamente, en el que la autora retrata una comunidad sometida a rituales opresivos y a una estricta organización social. Ese imaginario sirve de punto de partida para una creación escénica que prescinde de la narración literal y se articula a través de imágenes, gestos y cuerpos en movimiento.

María Arnal canta en directo en 'La mort i la primavera'. / Silvia Poch

Lejos de la adaptación argumental, La mort i la primavera propone una traslación sensorial del universo literario de Rodoreda. En escena, los intérpretes configuran un paisaje físico donde aparecen temas como la identidad colectiva, el peso de la tradición, la violencia ritualizada o la dificultad de la disidencia. El trabajo coreográfico se apoya en una cuidada construcción visual y sonora que contribuye a reforzar el carácter simbólico de la pieza.

Cuando se estrenó en el TNC, Morau se refería al texto en el que se basa su propuesta como "una novela de una lucidez excepcional con la que Mercé describía su época aplicando su manera de ver, de mirar y de vivir. Una obra incomprendida por muchos pero maravillosa para otros". Añadía que, con su trabajo, La Veronal ha intentado "darle cuerpo, forma, a esa oralidad preciosa que tenía ella", una labor que describía como "una transfusión y una traducción de la novela con concierto y espectáculo de danza".

El coreógrafo Marcos Morau, director y fundador de La Veronal. / Rita Antonioli

La mort i la primavera se inscribe en la línea habitual de La Veronal, una de las compañías más destacadas de la vanguardia escénica española y en cuyo trabajo se combinan danza contemporánea, teatro físico y una fuerte dimensión plástica. En este caso, la escenografía y el diseño de iluminación juegan un papel central en la creación de una atmósfera cerrada y asfixiante, en consonancia con el tono de la novela, mientras que la composición sonora, con la propia María Arnal cantando en directo, actúa como un elemento decisivo más del dispositivo escénico.

Marcos Morau (Valencia, 1982) firma la dirección artística y la coreografía de la obra en colaboración con los intérpretes, y en escena participan, además de la propia Arnal, Lorena Nogal, Marina Rodríguez, Shay Partush, Núria Navarra, Jon López, Valentin Goniot, Ignacio Fizona Camargo y Fabio Calvisi. Precisamente, este mes de enero Morau, director de La Veronal desde su fundación en 2004, recibirá la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que le fue concedida por el Ministerio de Cultura a finales de 2025.