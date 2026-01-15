Madrid rescindirá el contrato de la concesionaria del centro deportivo Daoiz y Velarde

El Ayuntamiento de Madrid resolverá el contrato con la empresa concesionaria del Centro Deportivo Municipal Daoiz y Velarde tras constatar reiterados incumplimientos de las condiciones establecidas en la adjudicación.

Según ha informado este jueves la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la adjudicación del contrato se realizó conforme a los procedimientos habituales, a través de una mesa de contratación y con informes de los servicios técnicos municipales, que otorgaron el servicio a la oferta “más favorable para la administración”.

No obstante, ha reconocido que las mejoras incluidas en la propuesta no se han cumplido, por lo que, como consecuencia de estos incumplimientos, el Ayuntamiento ha impuesto diversas sanciones a la concesionaria, cuatro de ellas en el último mes, de las cuales dos están relacionadas con el incumplimiento de los tiempos de respuesta recogidos en los pliegos. Finalmente, el Consistorio ha optado por la resolución del contrato, según ha detallado Sanz.

La portavoz municipal ha señalado que, mientras se completa este proceso, el Ayuntamiento está trabajando en la reparación de las averías que motivaron el cierre de la instalación, así como en otras incidencias surgidas posteriormente. El objetivo, según ha indicado, es que el centro pueda reabrir “en las condiciones óptimas lo antes posible”.

En respuesta a estas declaraciones, la portavoz socialista en el área de Deportes, María Caso, ha criticado que las sanciones y la rescisión del contrato se produzcan “demasiado tarde”, tras meses de incumplimientos que, a su juicio, han perjudicado gravemente a miles de usuarios del centro.

Caso ha señalado que el cierre de la instalación en los últimos meses ha dejado sin servicio a numerosos usuarios y ha considerado que los expedientes sancionadores del propio Ayuntamiento reflejan la existencia de incumplimientos graves y sistemáticos por parte de la empresa adjudicataria.

En este sentido, ha atribuido la situación al modelo de gestión del Gobierno municipal, al que ha acusado de priorizar precios bajos en la adjudicación de contratos frente a la calidad del servicio público, lo que, según ha denunciado, genera situaciones “insostenibles” para la ciudadanía.