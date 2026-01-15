Madrid presentará "en unas semanas" su Plan Industrial 2026-2030 dotado con 640 millones de euros

"Un salto cualitativo y cuantitativo". Así ha definido la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, la evolución de la inversión extranjera en la región. Desde 2019 a 2024, último año con datos completos disponibles, el crecimiento ha sido de un 76,5% según ha destacado hoy la responsable de las cuentas regionales.

En concreto, la cifra en 2019 rondaba los 15.000 millones de euros. Cinco años después había alcanzado los 26.400 millones. La cifra supone un incremento 17,5 puntos porcentuales por encima de la media nacional y hace de Madrid una de las diez regiones más prósperas de Europa y una de las 20 mejores del mundo para emprender según indica la Consejería de Economía, con la presencia de más de 500 empresas extranjeras de más de un centenar de países

Albert ha expuesto estos datos en el foro Spain Investors Day, en el que ha participado en la mesa redonda Madrid, una inversión de valor . Allí ha señalado la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la política de rebajas e incentivos fiscales como los principales atractivos de la región para el capital extranjero. Además, ha señalado sectores estratégicos como el aeroespacial, el biofarmacéutico o las tecnologías de la información entre los que se busca consolidar la atracción de inversiones.

En ese sentido ha apuntado al próximo Plan Industrial 2026-2030, que se presentará "en unas semanas" dotado con un presupuesto de 640 millones de euros. Entre los objetivos del plan está hacer de Madrid un hub de inversión internacional de atracción de inversión, pero también, ha señalado en su intervención, en inglés, de atracción de "talento profesional". "Estamos viviendo un momento espectacular en la Comunidad de Madrid, que es un lugar fantástico para vivir, para visitar, pero también para invertir, que son cosas que están conectadas", ha asegurado.

Entre los sectores en los que se pondrá el foco con esta estrategia a cuatro años están, además del biofarmacéutico, el de los drones o el de defensa y seguridad, del que se espera desarrollar un nodo en la región. Albert también se ha referido al impulso de distritos industriales, un plan para concentrar geográficamente empresas de determinados sectores.

En la mesa también ha participado Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, quien ha apuntado al reto de garantizar la suficiencia energética ante futuras inversiones, particularmente en centros de datos y ha recordado la relevancia de Madrid como nodo de comunicaciones y logístico, con un 70% del tráfico nacional de este sector.

Por su parte, Francisco Javier Sánchez Segura, presidente de Airbus España, ha recordado que desde Madrid la compañía exporta aviones como el Eurofighter, mientras que Manuel Terroba, presidente ejecutivo de BMW España y Portugal, ha indicado el papel de Madrid en el avance de la movilidad eléctrica, pero ha recordado que de los 54.000 puntos de recarga públicos solo 7.000 están en Madrid. Veit Stutz, CEO de Allianz, ha subrayado la importancia de la atracción de talento como una de las fortalezas de la región.