Nuevas caras de la cocina española y Río de Janeiro como destino invitado en el Madrid Fusión más internacional

Madrid Fusión Alimentos de España volverá a situar a la capital como epicentro internacional de la gastronomía del 26 al 28 de enero en Ifema Madrid, en su edición más internacional y experiencial de su historia. El congreso renovará el cartel nacional y dará protagonismo a nuevas caras de la cocina española, con Río de Janeiro como destino internacional invitado y con un foco claro en el nuevo papel del comensal, que pasa de espectador a cliente informado, crítico y protagonista de la experiencia culinaria.

Así lo ha señalado el director del congreso, Benjamín Lana, durante la presentación del evento, en la que ha explicado que el lema de este año, El cliente toma el mando, refleja un cambio de paradigma en el sector. "Es un reto buscar el equilibrio entre la creatividad del chef y la libertad del comensal", ha subrayado. "Son clientes informados y críticos, con mucho conocimiento previo gracias a las redes sociales", ha apuntado Lana. En este contexto, el congreso estrenará Madrid Fusión Experience, un nuevo espacio diseñado para fomentar la participación directa del público, con una zona de catas para más de 150 personas, pensada para degustar y experimentar, más allá de observar.

Tras superar los 26.000 visitantes en la edición anterior, Madrid Fusión afronta este año su convocatoria más internacional, con cocineros procedentes de Europa, Asia y América. Estarán representados países como Italia, Países Bajos, Francia, Brasil, Hong Kong, Japón, Singapur, México, Perú, Portugal, Filipinas, Dubái y Estados Unidos. El objetivo, según ha avanzado la organización, es incorporar Oceanía en futuras ediciones.

Junto a la apertura internacional, el congreso introduce una rotación deliberada de grandes nombres habituales del congreso para abrir espacio a nuevas figuras de la cocina española en los distintos escenarios. Entre los participantes figuran Quique Dacosta, Dabiz Muñoz, Borja Marrero, Ricard Camarena, Ferran Adrià, Coco Montes, Joan Roca o Jesús Camacho, entre otros. "A base de viajes, de visitas, de lecturas incontables", la organización, como ha contado el fundador de Madrid Fusión, Jose Carlos Capel, va encontrando en esa trayectoria a profesionales a los que "nos parecía interesante que tuvieran voz" en esta cita.

Río y Aragón, destino y región invitados

El congreso contará con seis escenarios simultáneos durante los tres días y reforzará espacios ya consolidados como The Wine Edition – Wine From Spain, con una nueva dirección y una mayor conexión entre vino y cocina; Madrid Fusión Pastry, dedicado al mundo dulce, el pan y el chocolate; Dreams, centrado en la reflexión sobre el futuro del sector; y Hub 360º.

A lo largo de la cumbre gastronómica se abordarán cuestiones como los nuevos modelos de negocio, la innovación en los ecosistemas gastronómicos, la gastronomía en un contexto de cambio climático o el valor de la sala en la salud humana, con la participación de referentes científicos y profesionales del sector.

La edición de este año tendrá a Aragón como región invitada, a través de Aragón Sabor de Verdad, y a Río de Janeiro como destino internacional invitado.

Jose Carlos Capel, presidente de Madrid Fusión, durante su intervención en la presentación de la 24ª edición. / Borja Sánchez-Trillo / EFE

Concursos con alta demanda y formatos populares

Más allá de las ponencias, el programa vuelve a apostar por formatos competitivos y experienciales que concentran un alto interés entre los profesionales. Capel ha destacado, entre ellos, el concurso del flan, con una demanda que ha superado las previsiones: "Abrimos las inscripciones y había 350 que querían participar", ha explicado Capel, aludiendo también al debate sobre los límites de la receta tradicional. Junto a esta cita, el congreso incorpora otros concursos y actividades centrados en elaboraciones y productos populares, como las croquetas o las torrijas, que se han convertido en algunos de los grandes reclamos del programa. O la cata de vinos a ciegas de parejas de cocineros.

En el apartado de galardones, Lana ha adelantado algunos de los premios que se entregarán durante el congreso. El Best Chef of the Year in Europe Award recaerá por primera vez en un cocinero español, Albert Adrià, mientras que el Premio Madrid Fusión Alimentos de España a la Defensa del Producto será para José Gordón, responsable de la Bodega El Capricho.