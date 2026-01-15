Madrid advierte de que no consentirá "nuevos privilegios" para Cataluña en el proyecto de gigafactoría de IA anunciado por el Gobierno

Prudencia y cierta reserva desde la Comunidad de Madrid ante el anuncio ayer del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, de que la región sería incluida, junto a Cataluña, en una sola candidatura para optar a una de las gigafactorías de inteligencia artificial que impulsa la Unión Europea, un proyecto que puede movilizar alrededor de 4.000 millones de euros. Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se dice estar a la espera de conocer más detalles de una iniciativa que, afirman, pueda suponer "privilegios territoriales".

"Nos alegra que ahora se reconozca el papel que la Comunidad de Madrid puede desempeñar en un proyecto de estas dimensiones, pero antes de tomar cualquier decisión necesitamos conocer su alcance, su modelo de gobernanza y sus garantías. Madrid aporta capacidad tecnológica, talento e infraestructuras, pero exige rigor y claridad en los proyectos de país", ha señalado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde.

En su departamento insisten en que la propuesta inicial del Gobierno y la Generalitat no incluía a Madrid y que la Comunidad solo ha sido incorporada una vez se han constatado las dificultades de la candidatura. La Comisión Europea prevé lanzar próximamente un concurso para elegir, al menos, cuatro instalaciones de este tipo en distintos estados miembros.

Desde Sol se asegura haber mantenido una única reunión con Óscar López para abordar la cuestión en la que se acordó un segundo encuentro técnico con a Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Inicialmente previsto para el pasado martes, se aplazó para la semana próxima.

"Si el Gobierno de Pedro Sánchez no explica con claridad el proyecto, Madrid no va a comprometer recursos públicos en iniciativas que puedan convertirse en nuevos privilegios territoriales", mantiene López Valverde. "La Comunidad de Madrid solo apoyará proyectos que beneficien al conjunto del país, se gestionen con transparencia y garanticen igualdad de oportunidades para todos los españoles. No se trata de poner dinero, sino de garantizar que cada euro público se destine a fortalecer la competitividad y la innovación real, no a satisfacer intereses políticos particulares”.

Óscar López anunció este miércoles en el foro Spain Investors Day que el Gobierno incluirá a Madrid en la candidatura. "En tiempos de división intencionada, este tándem territorial demuestra nuestra voluntad de convertir a España en un campeón imparable de la IA dentro de la Unión Europea", señaló.

Para el proyecto, en el que se prevé también la participación de empresas de capital privado, se había previsto la ubicación de Móra la Nova, en Tarragona, al que ahora se añade el municipio madrileño de San Fernando de Henares.