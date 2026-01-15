Madrid protege el mural que pintó Miguel Brayda en El Montacargas y lo califica como Edificio Protegido

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 para proteger el mural que pintó el artista y escenógrafo Miguel Brayda en la fachada del edificio de El Nuevo Montacargas, situado en la calle de Antillón, 19, en el distrito de Latina.

Según ha anunciado este jueves la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior, la Junta de Gobierno municipal ha dado luz verde a esta iniciativa, que permitirá incluir el inmueble en el Catálogo de Edificios Protegidos con un nivel 3, grado parcial, una protección que afecta únicamente a la fachada donde se encuentra la pintura mural realizada en 1993.

Con esta decisión, el Gobierno municipal consolida la medida adoptada el pasado mes de julio, cuando suspendió la licencia de obras que podía afectar al mural, tras el debate generado por la colocación de un andamiaje para reparar deficiencias en la fachada del edificio.

Valor artístico y cultural

El expediente aprobado será sometido ahora a información pública durante un mes y remitido al Gobierno regional.

La catalogación del inmueble está motivada exclusivamente por el valor artístico, cultural y comunitario del mural, ya que el interior del edificio no se considera de especial significación y no recibe protección.

El edificio, construido en 1950 como fábrica de caramelos, fue adaptado en 1993 como sala de teatro independiente, momento en el que Brayda realizó la obra mural de carácter onírico y decoración vegetal y animal.

El espacio se convirtió en un referente cultural del barrio hasta su cierre en 2020 y reabrió en 2023 con su actual actividad.

Miguel Brayda (1961-2016), Premio Nacional de Escenografía en 1997, fue un creador reconocido por su trabajo en pintura mural, grafiti y escenografía, con obras destacadas como las pinturas murales de la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).