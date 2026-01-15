Investigan a los porteros de la discoteca Opium de Madrid por la salvaje agresión del domingo

Pasadas las 6 de la mañana del pasado domingo, Emergencias de Madrid recibió el aviso de que había un hombre tirado en el suelo frente a la discoteca Opium, ubicada en el número 56 de la calle José Abascal de Madrid. Cuando llegaron, los sanitarios encontraron al hombre, de 42 años, inconsciente y con graves lesiones en la cabeza que han obligado a inducirle el coma.

Cuatro días después, y tras tomar declaración al hermano de la víctima, la Policía Nacional investiga a dos porteros de la sala por su presunta implicación en la agresión, tal y como ha avanzado El Mundo. Los hechos tuvieron lugar a la salida de la discoteca, a la que el hombre había acudido junto a su hermano.Ambos estaban bajando por las escalera cuando uno de los porteros les empujó repentinamente.

Al encararse para recriminárselo, se desencadenó la brutal agresión, con varios puñetazos y patadas en el suelo, según el relato de los testigos. Después, añaden, los vigilantes habrían dejado a la víctima en el suelo y regresado al interior sin prestarle ayuda. Algo en lo que, apunta El Mundo, los responsables de Opium difieren: señalan que cuando ocurrió la agresión la sala ya estaba cerrada y que uno de los porteros supuestamente implicados había terminado su turno.

Hasta el lugar acudió el Samur-Protección Civil, que le atendió por un traumatismo craneoencefálico severo, según comunicó Emergencias Madrid, y lo trasladó muy grave al Hospital Clínico San Carlos. Allí ingresó en la UCI, donde fue intubado y se le indujo el coma por la gravedad de las lesiones. La Policía Judicial de la comisaría de Chamberí ha asumido la investigación que, según el citado diario, podrí desembocar en detenciones por tentativa de homicidio y omisión del deber de socorro,